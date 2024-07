Apre ufficialmente “RAAYA by Atmosphere”, il nuovo resort maldiviano firmato Atmosphere Core

Destinato a diventare una delle nuove destinazioni più popolari del 2024 per una fuga da sogno, oggi apre ufficialmente “RAAYA by Atmosphere“, il nono resort alle Maldive firmato Atmosphere Core e terza splendida struttura della società leader dell’ospitalità internazionale nell’arcipelago che va ad impreziosire il brand “Atmosphere Hotels & Resorts”.

RAAYA by Atmosphere si aggiunge alla prestigiosa collezione dei pluripremiati resort maldiviani “Atmosphere Kanifushi” e “VARU by Atmosphere”. Un santuario naturale quasi completamente immerso in una lussureggiante vegetazione, spiagge bianche incontaminate e una foresta tropicale ricca di fauna selvatica che lascia solo una piccola parte dell’isola come spazio abitabile. Questo testimonia il rapporto di RAAYA by Atmosphere con l’armonia dell’ecosistema e la sua connessione con Madre Natura.

La semplicità è la più pura essenza di ogni memorabile vacanza su un’isola e gli ospiti, dopo la prenotazione, hanno il solo pensiero di scegliere in quale dei numerosi ristoranti, bar e angoli del resort rilassarsi, divertirsi e assaporare l’offerta gastronomica.

Il punto di forza del nuovo resort è l’esclusivo RAAYA Plan™ grazie al quale non è necessario prevedere un budget extra per i trasferimenti in idrovolante, i trattamenti benessere e le escursioni in mare, in quanto tutte queste esperienze sono comprese nel piano, insieme a esclusivi extra che solitamente non sono inclusi in un classico pacchetto all-inclusive. Questa formula di vacanza completa combina perfettamente il soggiorno degli ospiti con la più raffinata cucina internazionale, un’offerta beverage premium, trattamenti spa e benessere, esperienze in acqua, proposte artistiche a cui si aggiungono tantissime attività, sport e giochi.

A proposito del lancio e del concept dell’isola, il General Manager Philippe Claverotte spiega: “Al RAAYA by Atmosphere, l’esperienza degli ospiti è unica, un equilibrio fra evasione ed energia. La nostra isola è profondamente legata all’espressione personale e intendiamo creare momenti di felicità in tutti gli angoli. Che siate una coppia romantica in cerca di pace e serenità o una famiglia in cerca di un’avventura da naufraghi alla Robinson Crusoe, ogni aspetto della nostra esperienza è pensato per soddisfare tutti“.

Raggiungere l’isola è già un’esperienza: l’unico modo per cogliere l’incredibile bellezza delle Maldive è un’avventura in idrovolante per ammirare gli straordinari atolli dell’arcipelago, con i loro contrasti tra il blu intenso dell’oceano e il turchese più chiaro della barriera corallina tropicale. Questo breve viaggio in idrovolante di 45 minuti è il modo più autentico per cogliere la sensazione unica di “arrivo in paradiso” delle Maldive.

RAAYA by Atmosphere dispone di 167 ville sulla spiaggia e sull’oceano, sei diverse proposte gastronomiche che fondono tradizione locale e cucina internazionale. Oltre a vantare una delle spiagge più tranquille, l’isola è un vero parco giochi avventuroso che offre una vasta gamma di attività: sport acquatici, immersioni subacquee, padel, futsal, miniclub, circuito di skate, atelier d’arte e artigianato, una passeggiata suggestiva attraverso la passerella di mangrovie, campo da mini-golf, la torre di osservazione per ammirare le stelle e la spa del marchio esclusivo ELE|NA, immersa nella quiete della natura.

Gli ospiti sono invitati a naufragare dolcemente in un’indimenticabile vacanza sull’isola, in cui evasione ed energia si bilanciano perfettamente. Con attività adatte a tutti gli stili di vita e tutte le età, ogni esperienza è arricchita dalla vibrante eredità della cultura locale maldiviana.