Apre il regalo e l’espressione cambia di colpo la reazione istintiva video

Dall’espressione di gioia nello scartare il regalo di Natale alla terribile delusione: il video della reazione istintiva del cane Rakito.

Alla maggior parte delle persone sarà purtroppo capitato almeno una volta di scorgere un’espressione delusa, se non addirittura rattristata, sul volto di qualcuno al quale hanno appena donato il regalo da loro acquistato. Situazioni di questo genere sono spiacevoli sia per chi riceve il regalo sia, ancor di più, per chi lo ha donato. Si potrebbe pensare che queste delusioni siano per la maggior parte comuni solo agli esseri umani, ma forse non sempre è così. A dimostrarlo un video caricato sui social che mostra la reazione istintiva avuta da un cane di nome Rakito.

L’espressione di delusione del cane Rakito: la sua reazione dopo aver aperto il regalo (VIDEO)

Il desiderio di una famiglia cilena di far felice il loro amico a quattro zampe la sera della vigilia di Natale sembra che non si sia realizzato. Carolina Apablaza ha condiviso su TikTok, sulla sua pagina personale @Caritoudechile, la reazione del cagnolino Rakito dopo aver aperto il suo regalo natalizio.

Il filmato mostra il momento in cui un pacchetto natalizio, incartato e con tanto di bigliettino con il nome del destinatario, viene dato dalla donna al cane Rakito. L’esemplare di razza Siberian Husky, che per l’occasione delle festività indossa un collare natalizio, si alza sulle due zampe per l’impazienza di ricevere subito il dono. Poi, non riuscendoci, aspetta educatamente che la sua umana gli dia il pacchetto. L’emozione mostrata da Rakito nell’aprire il regalo scompare nel giro di pochi secondi non appena il cucciolo si rende conto del contenuto.

@caritoudechile #navidad con Rakito ♥️ #merrychristmas #feliznavidad #husky #chile #dog #perros ♬ sonido original – Carolina Apablaza S.

La delusione per aver ricevuto una ciotolina nuova per il cibo appare chiaramente visibile sul suo musetto rattristato. Come si vede nel video, lasciato cadere il regalo, Rakito si allontanato dai suoi umani. Fortunatamente, la ciotola non è l’unico regalo per il Siberian Husky. Il filmato successivo, condiviso sempre su TikTok, mostra la gioia di Rakito dopo aver aperto un secondo pacchetto contenente un morbido peluche a forma di giraffa. Era infatti un giocattolo ciò che il cagnolino si aspettava come regalo. Nonostante la delusione inizialmente provata da Rakito e dai suoi umani, alla fine la serata di Natale è stata comunque salvata. (di Elisabetta Guglielmi)