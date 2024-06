Apre il pacco consegnato dal corriere e scopre che stava per morire, al suo interno qualcosa di velenosissimo

Avrebbe potuto essere il suo ultimo ordine: apre un pacco Amazon e ci trova dentro un animale pericolosissimo.

Rischiare la vita per aver ordinato una consegna a domicilio? A quanto pare può accadere, ed è proprio quello che è successo a una sfortunata donna indiana. La signora aveva effettuato un ordine su Amazon ma quando apre il pacco ci trova dentro un animale pericolosissimo, che non era affatto il suo ordine. Dunque ha provveduto a segnalare l’increscioso quanto pericoloso incidente all’azienda ma sta ancora combattendo contro un trauma che l’ha segnata a vita.

Apre un pacco Amazon e ci trova dentro un animale: l’ordine non era affatto quello

Immaginate la gioia di ricevere il tanto atteso ordine effettuato su Amazon e di ritrovarvi non solo delusi dal contenuto del pacco ma addirittura terrorizzati! E’ quello che è successo a una donna indiana di Bangalore, che ha scoperto che il suo ordine non corrispondeva a quanto richiesto: invece di un controller per i videogiochi, si è trovata faccia a faccia con un animale pericolosissimo, di cui sono in tanti ad avere fobia.

Può capitare che si commettano degli errori nella consegna o che il contenuto arrivi danneggiato, ma per fortuna non si contano molti casi come questo, in cui il cliente rischia addirittura la sua vita nell’aprirlo. Infatti anche le lamentele e le rimostranze sono servite a poco, soprattutto se consideriamo lo spavento e il trauma subito dalla signora, che neppure un rimborso totale potrà mai ‘sanare’.

Apre un pacco Amazon e ci trova dentro un animale: la scoperta terrificante

Non un rettile qualsiasi ma un letale cobra: era questo il contenuto del pacco Amazon ricevuto dalla donna indiana che si è trovata faccia a faccia con questo animale, credendo di poter entrare invece finalmente in possesso del controller ordinato. Invece dentro al pacco c’era questo rettile pericolosissimo, che avrebbe potuto aggredirla se non fosse rimasto attaccato al nastro adesivo dello stesso scatolo: non si trattava infatti di un serpente qualsiasi ma di un cobra Naja naja, il cui morso è altamente dannoso (per questo è importante sapere riconoscere i serpenti velenosi).

La reazione successiva allo shock è stata quella di posizionare il pacco semiaperto con tutto il contenuto in un secchio e filmare la scena. Nonostante i tentativi di fuga del rettile, si vedeva benissimo attaccato allo scotch della confezione. Sebbene gli amministratori di Amazon India si siano messi subito al lavoro con le indagini sullo spiacevole evento, la donna è ancora fortemente traumatizzata da quanto accaduto.

Chissà quale sarà stata la causa, tra il caldo, la scarsa igiene o un pessimo scherzo: ma di sicuro questa cliente ci penserà ormai due volte prima di effettuare un ordine e di aprire il contenuto di qualsiasi scatola.