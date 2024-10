Apre i bidoni abbandonati e trova 40 occhi spaventati che lo osservano

Un uomo, mentre esplorava il suo giardino, ha trovato due contenitori di plastica abbandonati e, aprendoli, si è trovato di fronte a venti gattini spaventati. La scena si è svolta quando un individuo ha notato una figura femminile allontanarsi rapidamente, lasciando i contenitori sul suo prato. Dopo aver aperto le scatole, l’uomo ha scoperto una mamma gatta con dieci cuccioli di poche settimane e otto gattini di circa sei mesi, di diverse razze e colori. Questa storia di abbandono ha colpito profondamente la comunità locale.

I gattini sono stati recuperati dal rifugio Stray Rescue of St. Louis, un’organizzazione in Missouri che si dedica al salvataggio di animali maltrattati e abbandonati, offrendo loro una seconda possibilità. Sulla loro pagina Facebook, il rifugio ha condiviso video che documentano il ritrovamento. L’organizzazione è stata allertata da un uomo che ha contattato il rifugio, segnalando la scoperta dei due scatoloni pieni di gatti. I volontari, all’apertura dei contenitori, hanno visto gli occhi terrorizzati dei felini che avevano bisogno di aiuto.

La struttura ha subito mobilitato le sue risorse per trovare famiglie affidatarie, specialmente per le due mamme gatta e i loro dieci cuccioli, troppo giovani per essere svezzati e separati dalle madri. Per gli altri otto gattini, il rifugio ha cercato famiglie che potessero adottarli singolarmente o in coppia. Ad oggi, il rifugio sta esaminando le richieste di adozione per garantire che i gatti salvati trovino nuove case amorevoli.

Questa storia non è solo un resoconto di salvataggio, ma un raggio di speranza per gli animali abbandonati, mostrando quanto sia importante la solidarietà e il supporto della comunità nel dare una seconda possibilità a creature così vulnerabili. Il lavoro del rifugio è cruciale, non solo per il recupero degli animali in difficoltà, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sterilizzazione e dell’adozione. La situazione dei gatti è ora migliorata e molti di loro troveranno presto una nuova casa, amata e sicura.