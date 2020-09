Il primo negozio dei Rolling Stones a Londra: il gruppo ha aperto uno store dedicato solo al proprio merchandising ufficiale a Carnaby Street.

Carnaby Street ha dato il benvenuto al primo negozio dei Rolling Stones. Il 9 settembre si sono aperte le storie del flagship store al mondo della band guidata da Mick Jagger e Keith Richards. Il negozio si chiama RS No. 9 Carnaby e si trova nel cuore di Soho, ovviamente al numero 9 della celebre strada che lo ospita. Ed è caratterizzato dal celebre logo con la linguaggia, che appare in tutti gli oggetti in vendita nello store.

Rolling Stones: il primo negozio apre a Londra

Con il costante sottofondo dei brani della leggendaria band inglese sarà dunque possibile finalmente acquistare il loro merchandise ufficiale in un unico negozio. Una scelta tra l’altro coraggiosa, visto che lo store è stato aperto in un momento difficile per il mondo intero e in particolare per Londra.

The Rolling Stones

Nel video di promozione per l’apertura del negozio, Mick Jagger spiega: “Perché aprire un negozio proprio durante una pandemia? Beh, questo è l’eterno ottimismo. Soho ha sempre incapsulato il rock ‘n’ roll, quindi Carnaby Street era il luogo perfetto per il nostro negozio. Siamo fiduciosi che questo entusiasmante progetto, che i nostri amici di Bravado hanno creato, sarà un’esperienza impareggiabile per tutti coloro che verranno a Londra a visitarlo“. Di seguito una foto dello store:

Goats Head Soup 2020: l’edizione deluxe dello storico album dei Rolling Stones

E quasi in contemporanea con l’apertura dello store è stato pubblicata anche l’edizione deluxe dello storico album Goats Head Soup, a ben 47 anni dalla sua uscita. All’interno della tracklist di questa nuova versione del disco troviamo anche alcuni dei singoli lanciati nelle ultime settimane, tra cui Scarlet, il brano registrato con Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin.