Appuntamento con tradizione e romanità

Quest’anno si ripete uno degli eventi più attesi e tradizionali di Roma: l’Ottobrata Monticiana, che si terrà l’11-13 ottobre nel rione Monti, a pochi passi dal Colosseo. L’evento celebra la cultura e la romanità, riportando in vita personaggi leggendari come i poeti romaneschi e i bulli buoni, che hanno contribuito a creare un’identità culturale unica. Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del Municipio I Roma Centro, sottolinea l’importanza di queste celebrazioni per il rafforzamento del legame tra comunità e tradizioni, promuovendo il rispetto reciproco e l’appartenenza.

Il tema scelto per il biennio 2023-2024 è “È tempo di condivisione e di inclusione”, inteso a incentivare importanti questioni sociali, come l’accoglienza e la partecipazione. L’iniziativa si propone di esaltare la Roma delle tradizioni, spesso dimenticata, attraverso un ricco programma di eventi artistici e culturali. Durante le tre giornate dell’Ottobrata, il rione Monti si trasformerà in un palcoscenico di musica, esposizioni, laboratori artigianali, spettacoli e danze folkloristiche.

Tra le novità di quest’anno ci sarà la presenza di artisti di strada che si esibiranno lungo le strade del rione, coinvolgendo i visitatori in un’atmosfera festosa. Tradizionali attività come la lotteria offriranno premi generosamente donati dagli esercenti locali. Ci saranno anche attività dedicate ai bambini, come maratone e cacce al tesoro tramite un’app, che permetteranno di esplorare il territorio e le sue tradizioni.

In aggiunta, l’Ottobrata sarà arricchita da mostre culturali, incluso uno degli eventi della “Roma Jewelry Week”, dedicato alla valorizzazione del gioiello contemporaneo. I visitatori potranno anche gustare specialità gastronomiche romane grazie alle rassegne enogastronomiche e alle tavolate monticiane.

Infine, l’Ottobrata Monticiana si preannuncia come un’opportunità non solo di festa, ma anche di riflessione sul futuro delle comunità e della cultura locale. Sarà un momento per celebrare le tradizioni e per promuovere un dialogo costruttivo sul processo di cambiamento sociale che sta interessando la città.