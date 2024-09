Appuntamenti macroeconomici del 6 settembre 2024

Venerdì 6 settembre 2024, diverse importanti statistiche economiche saranno rilasciate da vari paesi, fornendo informazioni preziose sulle condizioni economiche globali. In Giappone, le spese reali delle famiglie sono attese in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, dopo un incremento dello 0,1% nel periodo precedente. Inoltre, il leading indicator giapponese è previsto a 109,4 punti, un miglioramento rispetto ai precedenti 109 punti.

In Germania, sono attesi dati vitali sulla produzione industriale, con una previsione di un decremento dello 0,4% rispetto al mese scorso, dopo una crescita dell’1,7%. La bilancia commerciale è prevista in positivo per 21 miliardi di euro, rispetto ai 20,4 miliardi precedenti. Anche il dato annuale sulla produzione industriale mostra segni di debolezza, con una flessione del 3,92%.

La Francia pubblicherà diverse metriche, tra cui le partite correnti, che nel periodo precedente hanno registrato un disavanzo di 2,6 miliardi di euro. È attesa anche una bilancia commerciale di -6,5 miliardi di euro, leggermente peggiore rispetto al -6,1 miliardi precedente. Le analisi sulla produzione industriale mensile indicano una possibile riduzione dello 0,3%, dopo un incremento dello 0,8%.

In Italia, le vendite al dettaglio mostrano un trend negativo nel confronto annuale, con una contrazione dell’1%. Tuttavia, per il mese attuale, si prevede un lieve aumento dello 0,1%, in recupero rispetto al calo dello 0,2% precedente. Le statistiche sull’occupazione nell’Unione Europea sono attese in aumento dello 0,2% su base trimestrale, mentre il Prodotto Interno Lordo (PIL) è previsto aumentare dello 0,6% su base annuale e dello 0,3% su base trimestrale, confermando la stabilità economica dell’area.

Negli Stati Uniti, i dati occupazionali sono attesi con un incremento di 164.000 unità, in crescita rispetto al precedente aumento di 114.000 unità. Il tasso di disoccupazione è previsto scendere al 4,2%, segnando un miglioramento rispetto al 4,3%, suggerendo una continua ripresa nel mercato del lavoro. Queste statistiche forniranno indicazioni cruciali sullo stato della crescita economica e sull’andamento dei vari settori nei diversi paesi.