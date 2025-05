Appstinence: La Rivoluzione del Digital Detox per i Giovani

Ad Harvard, sta emergendo un movimento noto come “Appstinence”, dedicato alla lotta contro l’iperconnessione. Questo progetto mira a sostenere le persone, soprattutto i giovani, nel liberarsi dalla dipendenza da smartphone e social media.

Creato da Gabriela Nguyen, 24enne studentessa del master in Education Policy and Analysis e originaria della Silicon Valley, Appstinence propone un approccio innovativo. Dopo aver realizzato l’impatto negativo della tecnologia sulla sua vita, Nguyen ha deciso di rinunciare a smartphone e social, optando per un “dumb phone”, un dispositivo privo di connessione internet, per favorire relazioni reali.

Il metodo alla base di Appstinence si articola nelle “5 D”: Decrease (Diminuire), Deactivate (Disattivare), Delete (Cancellare), Downgrade (Retrocedere) e Depart (Distaccarsi). La fase iniziale prevede una riduzione dell’uso delle app, seguita dalla disattivazione e poi dalla cancellazione definitiva degli account social. Si passa quindi all’uso di un dispositivo di transizione, prima di arrivare a un completo distacco dalla dipendenza digitale.

Questo movimento sta guadagnando adesioni tra i giovani universitari, contribuendo a ridurre l’uso dei dispositivi anche in aula. Appstinence si inserisce in una tendenza più ampia, in cui la Generazione Z sta rivalutando il proprio rapporto con la tecnologia, cercando di riscoprire attività reali e interazioni umane significative.

Nguyen descrive Appstinence come “un atto di autodifesa” nell’era digitale, sottolineando l’importanza di sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’iperconnessione e promuovere una vita equilibrata lontana dalle insidie del mondo online.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it