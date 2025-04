Approvazione Condizionata dell’Ops Unicredit su Banco BPM da Parte del Consiglio dei Ministri

Nel settore bancario italiano, si osservano importanti sviluppi. Dopo l’approvazione dell’aumento di capitale da parte di Mps per acquisire Mediobanca, Unicredit annuncia la sua offerta per Banco Bpm. Il governo ha concesso un via libera condizionato all’operazione, imponendo vincoli per tutelare interessi nazionali. Le prescrizioni riguardano principalmente le sedi e la possibile cessione di sportelli, mentre gli effetti sul personale e sulla governance appaiono meno rilevanti. Un tema delicato è la presenza di Unicredit in Russia, dove la banca ha già ridotto le sue attività a causa della guerra e delle sanzioni, ma non è completamente uscita, con possibili sollecitazioni a farlo più rapidamente.

La Consob ha approvato il documento di offerta di Unicredit, con il periodo di adesione fissato dal 28 aprile al 23 giugno. Il consiglio di amministrazione di Bpm ha dichiarato che l’offerta non riflette la redditività e il potenziale ricreativo di valore per gli azionisti. Si è anche discusso della partecipazione di Unicredit nella tedesca Commerzbank, dove detiene il 28% e ha l’autorizzazione a salire fino al 29,9%. Le preoccupazioni riguardano il potenziale spostamento del cuore del gruppo verso Berlino in caso di aggregazione.

L’acquisizione di Banco Bpm rafforzerebbe la posizione di Unicredit in Italia, mentre deve affrontare la crescente influenza di Credit Agricole, che detiene quasi il 20% di Bpm. Questo potrebbe influenzare accordi chiave come quello con Amundi, in scadenza nel 2027. S&P ha recentemente alzato il rating di Unicredit, evidenziando un miglioramento della posizione della banca.