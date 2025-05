Approvato l’emendamento, finalmente gli italiani potranno riacquistarla

È stato approvato l’emendamento governativo per permettere il riacquisto della cittadinanza italiana ai connazionali che l’avevano persa prima del 1992. Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto all’estero e promotore dell’iniziativa, sottolinea che finalmente si pone rimedio a un’ingiustizia subita dagli italiani all’estero, che da oltre trent’anni aspettano di riavere il proprio passaporto.

Di Giuseppe evidenzia come, fin dalla campagna elettorale, abbia lottato per questo risultato, raccogliendo centinaia di lettere da connazionali desiderosi di poter morire italiani. Critica anche i politici che in passato hanno sfruttato questo tema per fini elettorali senza raggiungere risultati concreti, accusandoli di sciacallaggio. Sottolinea come il governo Meloni abbia dimostrato sensibilità, sostenendo fin dall’inizio la proposta di legge, presentata nel dicembre 2022.

L’approvazione di questo emendamento rappresenta una vittoria significativa per gli italiani all’estero, permettendo loro di riconquistare un legame con il proprio Paese d’origine. Di Giuseppe ringrazia il capo legislativo Soliman e il Ministero degli Esteri per il loro supporto e comprensione dell’importanza di questa battaglia. La misura si propone di restituire dignità e identità agli italiani che, per vari motivi, hanno perso la cittadinanza, contribuendo così a rafforzare i legami tra l’Italia e i suoi cittadini all’estero.