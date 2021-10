Da poco ha fatto il suo debutto Bitcoin Strategy ETF, il primo ETF dedicato alle criptovalute e fornito da ProShares, fornitore specializzato di questo tipo di prodotti finanziari. Il fondo sarà scambiato al NYSE (New York Stock Exchange), sotto il nome di BITO. L’arrivo dell’ETF sul mercato azionario mette fine a una spinta quasi decennale per far entrare le criptovalute, in qualsiasi forma, nelle piazze della finanza tradizionale. Nello specifico, i primi sforzi sono da tracciare nel 2013, con la prima richiesta avanzata dai fratelli Winklevoss (ex fondatori di Facebook e ora fondatori di Gemini, un exchange di criptovalute).

La SEC (Security and Exchange Commission), l’organo statunitense preposto alla regolamentazione dei mercati, ha sempre rifiutato ogni tipo di proposta. Secondo la SEC, infatti, bitcoin è un investimento rischioso, sostenuto da una liquidità non regolamentata e con un’altissima volatilità. L’ETF approvato, infatti, non è collegato direttamente a bitcoin, ma ai suoi futures, scambiati già da anni ormai sul Chicago Mercantile Exchange (CME), mercato regolamentato.

Fintech

Cos’è un ETF?

Un ETF, acronimo di Exchange-traded Fund, è un fondo di investimento gestito con una strategia di acquisto attiva basata sull’interesse raccolto dagli investitori. In poche parole, un ETF ha delle sue azioni che un investitore può comprare sui mercati, e a quell’azione è collegato l’acquisto del sottostante che viene offerto dal fondo stesso. Nel caso del Bitcoin Strategy ETF, ogni azione ha avuto un prezzo iniziale di 40 dollari, e l’ETF investe in contratti future. Il fondo investe la totalità dei ricavi provenienti dalla vendita delle sue azioni, a meno di una commissione che il fondo trattiene per il suo profitto e per le spese di gestione. Un ETF è quindi uno strumento finanziario che permette agli investitori di esporsi ad un determinato asset (in questo caso i contratti future di bitcoin) senza acquistarlo direttamente.

Cos’è un ‘future’?

Un future è uno strumento finanziario derivato con cui gli investitori possono acquistare ad un certo prezzo un determinato asset in una data futura. Solitamente, i contratti future hanno scadenza mensile o trimestrale. Per fare un esempio (puramente indicativo): un future su Bitcoin scambiato al CME (Chicago Mercantile Exchange) potrebbe avere un prezzo di 100.000 dollari e una data di scadenza al 31 dicembre. Questo significa che, se un investitore compra un future, si sta riservando la possibilità di acquistare bitcoin a 100.000 dollari il 31 dicembre. Questa potrebbe essere una grande opportunità, se l’investitore pensa che il prezzo di bitcoin salirà molto oltre i 100.000 dollari per unità (oggi un bitcoin è scambiato a circa 64.000 dollari).

Al contrario, se il prezzo al 31 dicembre sarà sotto i 100.000 dollari, l’investitore dovrà trovare un modo di comprare bitcoin ‘veri’ sul mercato per compensare le perdite che sta avendo a causa di un acquisto a un prezzo più alto di quello a cui è scambiato.

Gli effetti dell’ETF bitcoin

Dato che il Bitcoin Strategy ETF non investe direttamente in bitcoin ma in future sul Chicago Mercantile Exchange, e che questi hanno scadenza mensile, il fondo è costretto a investire ogni mese in nuovi future e ad incorrere nelle spese di commissione dei contratti. Per questi motivi, l’ETF è sì uno strumento ottimo per aumentare la visibilità di bitcoin a investitori tradizionali, ma il suo andamento, e l’andamento del suo sottostante (ovvero i future) non replicano l’andamento di bitcoin: ci potrebbero essere momenti specifici in cui è meglio investire nell’ETF piuttosto che in bitcoin, o viceversa. Sicuramente questa dinamica porterà più movimenti attorno a bitcoin, e il suo prezzo ne ha già risentito: dalla notizia dell’approvazione dell’ETF a oggi, bitcoin è passato da un prezzo di circa 57.000 dollari a oltre 64.000 dollari, il massimo degli ultimi 5 mesi.

L’ETF di ProShares è solo il primo di una lunga serie: la SEC starebbe per approvare anche altri ETF, ugualmente basati sui future. La notizia arriva in un momento di turbinio per le criptovalute, con alcuni exchange (tra cui Bitfinex e Uniswap) che sono sotto investigazione da diversi organi di regolamentazione statunitense ed europei. Ma anche in un momento di crescita esponenziale per l’industria crypto, con la recente quotazione in borsa di Coinbase e una crescita esponenziale dell’intera industria, che ora conta oltre 100 miliardi di dollari di valore depositato nelle piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi).