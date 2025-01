Apprezzamento per la Leadership Italiana nel G7, nella NATO e nell’UE

Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha telefonato al primo ministro italiano Giorgia Meloni, esprimendole gratitudine per la “leadership italiana nel G7, nella Nato e nell’Unione Europea”. Biden ha dovuto annullare il suo viaggio in Italia, programmato dal 9 al 12 gennaio, a causa degli incendi che imperversano in California. La telefonata segna un ulteriore sostegno internazionale per Meloni, che di recente ha incontrato anche Donald Trump.

Durante la conversazione, entrambi i leader hanno riaffermato le solide relazioni tra Stati Uniti e Italia, come evidenziato da una nota della Casa Bianca. Meloni ha espresso la sua solidarietà personale e quella del governo italiano per le devastazioni causate dagli incendi californiani. Biden ha anche apprezzato il contributo dell’Italia riguardo al conflitto in Ucraina, sottolineando l’importanza dell’accordo per l’erogazione di prestiti a favore dell’Ucraina, grazie ai profitti derivanti dai beni sovrani russi congelati. In totale, verranno destinati 50 miliardi di dollari a Kiev.

Nel frattempo, Biden ha mantenuto il contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo la necessità di continuare a sostenere l’Ucraina nel suo conflitto. La decisione di annullare il viaggio in Italia è stata comunicata dal portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, che ha spiegato come Biden si sia invece recato in California per gestire la risposta federale agli incendi che hanno colpito Los Angeles.

In Italia, l’agenda diplomatica è proseguita con la visita del Segretario di Stato Antony Blinken, che ha incontrato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Villa Madama. L’importanza del sostegno bipartisan all’Ucraina e il ruolo chiave dell’Italia nelle organizzazioni internazionali sono stati temi centrali durante le recenti interazioni tra i leader. Biden, quindi, ha evidenziato il valore della cooperazione internazionale nel garantire stabilità e sicurezza, in particolare nel contesto della crisi in Ucraina, richiamando l’attenzione sull’impegno dell’Italia in questa direzione.