Titolo: APPRENDISTA OPERAIO / a D’OFFICINA A MANIAGO



Azienda: Archimede



Descrizione:: Archimede Spa, per azienda cliente, seleziona: APPRENDISTA OPERAIO / a D’OFFICINA A MANIAGO Per azienda cliente… cerchiamo un operaio in età di apprendistato da inserire in officina meccanica. La risorsa in affiancamento, si occuperà di…



Luogo:: Maniago, Pordenone

Navigazione articoli