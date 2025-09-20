Apprendista area ricambi e accessori

Chi siamo:Jolly Caravan è un punto di riferimento nel settore dei camper e dei veicoli ricreazionali. Offriamo soluzioni su misura per vivere esperienze di viaggio uniche e indimenticabili. Crediamo nella qualità, nell’innovazione e nel servizio affidabile.

Cerchiamo:

Uno/a Apprendista – Area Magazzino Ricambi & Accessori

Sede: Vigonza (PD)

Cosa farai:

Durante il tuo percorso formativo, supporterai il responsabile del Market accessori e ricambi con le seguenti attività:

Assistenza alla clientela nella vendita di accessori e ricambi da campeggio

Utilizzo del PC per l’inserimento articoli sul sito e aggiornamento richieste di garanzia

Carico/scarico articoli e merce a gestionale

Controllo merce in arrivo e sistemazione scaffali

Ricezione da corrieri e spedizione pacchi e-commerce

Supporto nella preparazione del materiale da installare su veicoli

Cosa cerchiamo:

Buona dimestichezza con l’uso del PC e strumenti digitali

Attitudine al contatto con il pubblico e spirito di collaborazione

Precisione, ordine e voglia di mettersi in gioco

Cosa offriamo:

Apprendistato Ccnl Commercio (livello finale 4° livello)

Pranzo

Abbigliamento tecnico

Formazione sul campo a fianco di figure esperte

Orario: Martedì – Sabato 09:00 – 12:30 e 14:30-19:00, Lunedì: giorno di riposo

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!