Apprendista area ricambi e accessori

Jolly Caravan è un punto di riferimento nel settore dei camper e dei veicoli ricreazionali. Offriamo soluzioni su misura per vivere esperienze di viaggio uniche e indimenticabili. Crediamo nella qualità, nell’innovazione e nel servizio affidabile.
Cerchiamo:
Uno/a Apprendista – Area Magazzino Ricambi & Accessori
Sede: Vigonza (PD)
Cosa farai:
Durante il tuo percorso formativo, supporterai il responsabile del Market accessori e ricambi con le seguenti attività:
- Assistenza alla clientela nella vendita di accessori e ricambi da campeggio
- Utilizzo del PC per l’inserimento articoli sul sito e aggiornamento richieste di garanzia
- Carico/scarico articoli e merce a gestionale
- Controllo merce in arrivo e sistemazione scaffali
- Ricezione da corrieri e spedizione pacchi e-commerce
- Supporto nella preparazione del materiale da installare su veicoli
Cosa cerchiamo:
- Buona dimestichezza con l’uso del PC e strumenti digitali
- Attitudine al contatto con il pubblico e spirito di collaborazione
- Precisione, ordine e voglia di mettersi in gioco
Cosa offriamo:
- Apprendistato Ccnl Commercio (livello finale 4° livello)
- Pranzo
- Abbigliamento tecnico
- Formazione sul campo a fianco di figure esperte
- Orario: Martedì – Sabato 09:00 – 12:30 e 14:30-19:00, Lunedì: giorno di riposo
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
