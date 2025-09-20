30.3 C
Roma
sabato – 20 Settembre 2025
Lavoro

Apprendista area ricambi e accessori

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Chi siamo:
Jolly Caravan è un punto di riferimento nel settore dei camper e dei veicoli ricreazionali. Offriamo soluzioni su misura per vivere esperienze di viaggio uniche e indimenticabili. Crediamo nella qualità, nell’innovazione e nel servizio affidabile.

Cerchiamo:
Uno/a Apprendista – Area Magazzino Ricambi & Accessori
Sede: Vigonza (PD)

Cosa farai:
Durante il tuo percorso formativo, supporterai il responsabile del Market accessori e ricambi con le seguenti attività:

  • Assistenza alla clientela nella vendita di accessori e ricambi da campeggio
  • Utilizzo del PC per l’inserimento articoli sul sito e aggiornamento richieste di garanzia
  • Carico/scarico articoli e merce a gestionale
  • Controllo merce in arrivo e sistemazione scaffali
  • Ricezione da corrieri e spedizione pacchi e-commerce
  • Supporto nella preparazione del materiale da installare su veicoli

Cosa cerchiamo:

  • Buona dimestichezza con l’uso del PC e strumenti digitali
  • Attitudine al contatto con il pubblico e spirito di collaborazione
  • Precisione, ordine e voglia di mettersi in gioco

Cosa offriamo:

  • Apprendistato Ccnl Commercio (livello finale 4° livello)
  • Pranzo
  • Abbigliamento tecnico
  • Formazione sul campo a fianco di figure esperte
  • Orario: Martedì – Sabato 09:00 – 12:30 e 14:30-19:00, Lunedì: giorno di riposo

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Apprendista area ricambi e accessori

Apprendista in magazzino ricambi e accessori, con buona dimestichezza informatica. Formazione pratica accanto a esperti per una carriera solida.

Infermiere Casa di Cura

Infermiere cercasi per cura e assistenza in casa di cura fiorentina. Requisito: Laurea in Infermieristica. Benefit: assunzione a tempo indeterminato.

Neolaureato Ingegneria Meccanica Automotiv

Teoresi cerca neolaureati in ingegneria meccanica o veicolo per il settore automotive. Richiesta passione per l'innovazione e inglese. Offriamo un contratto indeterminato e opportunità di crescita.

Ricerca Capo Officina

Cerchiamo un Capo Officina per coordinare un team in carpenteria. Requisito: esperienza nella gestione di team. Beneficio: miglioramento dei processi produttivi.

Addetto/a Ufficio Gare

Junior in Ufficio Gare: diploma giuridico, gestirà bandi e documenti. Vantaggio: crescita professionale con contratto a tempo determinato.

Articolo precedente
Le Notizie del Giorno: Aggiornamenti del 20 Settembre 2025
Articolo successivo
Viaggi di Pace: Scopri il Turismo Sostenibile in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.