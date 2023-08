AppLovin in rialzo, assist da analisti

– Seduta vivace oggi per Applovin, protagonista di un allungo verso l’alto, con un progresso dell’1,82%.

A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Jefferies. Gli esperti dell’ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo portandolo a “buy” da un precedente “hold”. Secondo l’ufficio studi la società dovrebbe continuare a conquistare quote di mercato e a far crescere il proprio segmento software.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Applovin rispetto all’indice di riferimento.

Lo status tecnico di Applovin è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,51 USD, mentre il primo supporto è stimato a 39,12. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,9.