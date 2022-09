Applicazione gratuita microchip per cani: martedì, 20 settembre

Disponibili ora tutte le informazioni sull’incontro che si terrà il prossimo martedì 20 settembre per l’applicazione gratuita del microchip per cani.

Martedì, 20 settembre 2022, si dedicherà un’importante giornata all’insegna del benessere dei quattro zampe. L’evento è volto a risolvere nel pratico – quanto a livello informativo – tutte quelle che sono attualmente le maggiori problematiche, legate all’abbandono e ai vari fenomeno di randagismo, riguardanti gli esemplari di quattro zampe che abitano il nostro territorio.

Applicazione gratuita microchip per cani: l’incontro martedì, 20 settembre

L’evento avrà luogo a partire dalle ore 16.30 fino alle ore 19, e sarà gestito a cura dell’Associazione “A Coda Alta”. Durante l’evento di sensibilizzazione sarà possibile sottoporre il proprio esemplare alla microchippazione gratuita. A provvedere all’applicazione e alla sua supervisione saranno presenti sul posto i veterinari della ASL.

La registrazione all’anagrafe canina degli esemplari si terrà presso l’Area di Sgambamento in Via Lazio, ad Agropoli, in provincia di Salerno.

I padroncini dovranno essere muniti, alle postazioni di riferimento, del documento d’identità e del codice fiscale. Dopo di che, una volta conclusesi i controlli necessari, si potrà procedere con l’applicazione e la relativa registrazione.

Per ricevere qualsiasi chiarimento a riguardo vi sarà inoltre la presenza straordinaria durante la giornata di Biagio Maffia, invitato a partecipare dall’Associazione – in stretta collaborazione con ENPA Sezione Vallo Della Lucania – in qualità di ospite. L’addestratore cinofilo proviene dal noto centro limitrofo de “Il vizio del lupo”, di contrade case Bianche Agropoli.

L’evento è stato interamente organizzato per svolgersi all’aperto, all’interno di un grande spazio – come tiene a ricordare in conclusione l’Associazione sul suo profilo Facebook – messo “a disposizione degli amici quattro zampe“.