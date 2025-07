Appli: L’assistente virtuale per i giovani NEET e le sfide reali

Il Ministero del Lavoro ha presentato “Appli”, un assistente virtuale progettato per supportare i giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono né studenti né lavoratori, definiti NEET. Questo strumento mira a migliorare l’accesso ai servizi e facilitare l’ingresso nel mondo lavorativo.

Tuttavia, la UIL e la UIL FPL hanno manifestato alcune perplessità riguardo all’uso di questa tecnologia. Ivana Veronese e Rita Longobardi, rappresentanti sindacali, hanno sottolineato come, sebbene l’intelligenza artificiale possa essere utile, non può sostituire il valore delle interazioni umane nei percorsi di orientamento e supporto psicologico. La loro preoccupazione principale è che i giovani in difficoltà necessitino di ascolto e supporto personale, elementi che un chatbot non è in grado di offrire.

Le sindacaliste hanno quindi espresso la necessità di integrare “Appli” con il lavoro di operatori pubblici, psicologi e altri professionisti dedicati all’assistenza dei NEET, piuttosto che sostituirlo. Hanno anche criticato l’assenza di un dialogo sindacale nella fase di sviluppo del progetto, chiedendo un tavolo di confronto per esaminare obiettivi e limiti dell’iniziativa. Per loro, l’innovazione deve essere un processo partecipato, coinvolgendo chi opera quotidianamente per l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani.