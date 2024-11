Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) – Cassa in Titanio e Cinturino Ocean Mezzanotte (Ricondizionato)

Price:

funzioni specializzate, sensori avanzati e tre nuovi cinturini realizzati appositamente per l’esplorazione, l’avventura e gli sport di resistenza Cassa da 49 mm in titanio aerospaziale: un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione Il display più grande e luminoso mai visto su un Apple Watch, più facile da guardare leggi in tutte le condizioni Fino a 36 ore di batteria in uso normale e durata della batteria ancora maggiore con le impostazioni di risparmio energetico Il GPS di precisione a doppia frequenza individua la tua posizione esatta per calcolare distanza, andatura e percorso

