Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm – Titanio e Ocean Band

Scopri l’Apple Watch Ultra 2: Il Compagno Perfetto per Sport e Avventure!

Se sei un amante dell’attività all’aperto e della salute, l’Apple Watch Ultra 2 è il tuo nuovo alleato. Questo orologio è progettato per chi non si ferma mai, con funzionalità avanzate per nuotare, correre, andare in bicicletta, fare trekking e anche immergersi. La sua robusta cassa in titanio, ora in un elegante nero satinato, è fonte di sicurezza e stile, mentre il display Retina sempre attivo ti assicura visibilità in ogni condizione.

Vantaggi Pratici

Batteria di Lunga Durata: Goditi fino a 36 ore di autonomia con utilizzo standard e fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico. Dì addio alle preoccupazioni di rimanere senza batteria durante le tue avventure! Connettività Totale: Con un piano cellulare, rimani sempre connesso, anche lontano dal tuo iPhone. Fai chiamate, invia messaggi e ascolta musica in streaming senza alcun limite.

Robusto e Affidabile

Con una cassa da 49 mm in titanio resistente alla corrosione e un vetro in cristallo di zaffiro, l’Apple Watch Ultra 2 è costruito per affrontare le sfide più ardue. Grazie alla grande Digital Crown e al tasto Azione personalizzabile, hai sempre a portata di mano le funzioni più importanti. E per i più avventurosi, è certificato MIL STD 810H e resistente all’acqua fino a 100 metri.

Allenamenti Su Misura

Traccia i tuoi progressi con l’app Allenamento: via libera a zone di frequenza cardiaca avanzate e workout personalizzati che ti mostrano come le tue attività influenzano il corpo nel tempo. Che tu sia un runner, un ciclista o un trekker, questo orologio offre dati precisi e parametri evoluti per ottimizzare ogni tua sessione.

Funzionalità Integrate

Corsa : GPS di precisione a doppia frequenza per dati affidabili e rilevamento automatico delle piste. Imposta allenamenti personalizzabili con riscaldamento e defaticamento.

Bici : Tieni traccia di velocità e dislivello con assoluta facilità. Collega accessori Bluetooth per analisi approfondite delle tue performance.

Trekking : Con mappe offline e bussola integrata, orientarsi non è mai stato così semplice. Fai seguire il tuo percorso e segna i tuoi waypoint con un tap.

Nuoto e Immersioni: Monitora il tuo nuoto in piscina o in acque libere e trasformati in un subacqueo esperto con l’app Oceanic+, pronta a portarti fino a 40 metri di profondità.

Salute e Sicurezza Sempre a Portata di Mano

Ricevi avvisi in caso di anomalie nella frequenza cardiaca e monitora il tuo sonno con precisione. In caso di emergenze, l’Apple Watch Ultra 2 può contattare automaticamente i servizi di soccorso. Basta un pulsante!

Preparati a vivere ogni tua avventura al massimo. L’Apple Watch Ultra 2 è più di un orologio: è il tuo compagno di vita. Sei pronto a scoprire il tuo potenziale?