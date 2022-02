Con la Series 7 di Apple Watch l’azienda di Cupertino ha innovato ma non rivoluzionato. Le uniche due caratteristiche di rilievo della settima generazione sono state uno schermo più grande e la ricarica veloce del dispositivo, ma la Mela, ad esempio, non ha introdotto alcun nuovo sensore biometrico nel pacchetto. Anche la vociferata revisione del design di Apple Watch non è arrivata, a parte i bordi ancora più sottili. Sembra che novità più corpose arriveranno con la prossima serie di Watch, attesa come al solito in autunno insieme con i nuovi iPhone.

Per quanto riguarda il design, le prime voci di corridoio dichiarano che non verrà cambiato troppo: nessun restyling con bordi squadrati come si sospettava quindi, neppure quest’anno. Resta più probabile l’introduzione di una terza misura del quadrante, più grande rispetto alle attuali 41 e 45 millimetri. Non solo, perché sembra che quest’anno verrà finalmente introdotto l’Apple Watch ultra resistente pensato per atleti, scalatori e altri che utilizzano l’orologio in condizioni estreme. Una selezione di nuovi materiali resistenti agli urti e ai graffi renderà disponibile un’opzione di utilizzo ulteriore per il device.

Apple starebbe anche preparando diverse nuove funzioni pensate per la salute. In futuro Apple Watch diventerà in grado di rilevare la pressione sanguigna, avrà un termometro per la fertilità e tracciamento del sonno, rileverà le apnee notturne e l’insulina nel sangue. Non è chiaro quali di queste funzioni verranno implementate già dalla Series 8, ma presto l’orologio Apple sarà in grado di offrire ancora più dettagli sullo stato di salute. Non solo: sembra che la casa di Cupertino stia lavorando a un sistema di rilevamento di incidenti automobilistici su Apple Watch, in modo da allertare autonomamente i soccorsi in caso di impatto. In autunno, infine, dovrebbe essere lanciato anche un nuovo modello di Apple Watch SE, la versione più economica dello smartwatch.