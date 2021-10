La settima generazione dell’Apple Watch arriva sul mercato dei dispositivi indossabili, ormai più che maturo e anzi, in piena espansione proprio grazie ai numeri importantissimi che la Mela ha raggiunto con il suo Watch. E come ogni anno, si pone come prodotto di riferimento per tutto il settore della tecnologia wearable. Piuttosto prevedibilmente, anche stavolta riesce nell’intento, grazie ad alcune ben definite innovazioni che interessano il corpo dell’orologio, su tutte il nuovo e più ampio display e alle funzionalità di WatchOS 8, l’ultima release del sistema operativo, che di questo nuovo dispositivo sfrutta ogni opportunità tecnica.

Watch Series 7 alla prova

Abbiamo testato la settima generazione dell’orologio Apple in tutti i contesti in cui il dispositivo trova applicazione, con un focus maggiore sulle funzionalità più recenti e approfondendo gli aggiornamenti di quelle già note. Anzitutto, al polso Series 7 – il modello in prova era un 45 millimetri in alluminio – dà una sensazione immediatamente diversa rispetto alle serie precedenti, ma allo stesso tempo familiare. Questo perché il display più grande che ora quasi avvolge i bordi dello chassis si nota immediatamente: un millimetro in più rispetto ai 44 delle altre Series può sembrare trascurabile ma in realtà significa circa il 20% di spazio in più sullo schermo (il 50% rispetto alla Series 3). E quindi per traslazione diretta, la medesima percentuale di usabilità in più. Il display Oled della Series 7 ora ha una diagonale di 1,90 pollici contro gli 1,78 della Series 6, con una risoluzione che arriva a 396×484 pixel rispetto ai 368×448 del modello precedente (312×390 nella Series 3). Numeri che a questo livello di scala pur sembrando piccoli significano parecchio. Un esempio semplice: lo spazio in più permette adesso di avere una tastiera alfanumerica sullo schermo del Watch, che può essere usata anche in modalità swipe, tracciando le parole. Il display più ampio e avvolgente è la caratteristica che insomma differenzia questa Series 7 dalle precedenti e non è solo un dettaglio perché l’esperienza d’uso ne giova da subito. Il nuovo display è sicuramente un salto in avanti e a parità di consumo di batteria, lo schermo “sempre acceso” è ora più luminoso. Ma non è solo l’estetica che cambia: c’è più spazio ai contenuti, che diventano decisamente più leggibili, un miglioramento notevole, soprattutto nella messaggistica e nelle mappe, e nelle interfacce che ne guadagnano in usabilità. Insomma la differenza c’è e si vede (bene).

La guida

D’altro canto, gran parte della tecnologia dentro al Watch 7 è molto simile a quella della Serie 6, reingegnerizzata per il nuovo fattore di forma. Rimangono le funzionalità ormai classiche come l’elettrocardiogramma ECG, il monitoraggio dell’attività cardiaca che in più di un’occasione si è rivelato un salvavita per gli utenti, l’utilissimo sistema di rilevamento di caduta e altre utility per la salute come la comoda misurazione dell’ossigeno nel sangue e l’allerta in caso esposizione a rumori eccessivi. Tutte funzionalità di sistema, efficienti e semplici da usare, sicuramente tra i motivi principali per cui oggi sul mercato il Watch fa i volumi di vendita che fa (alti).

Le altre novità sono essenzialmente relative all’utilizzo del Watch come “companion” di ogni possibile attività quotidiana, e quella ci sembra più importante si chiama ricarica rapida. Il circuito di alimentazione del Watch 7 è stato riprogettato e nella confezione c’è un nuovo supporto di ricarica Usb-C, più veloce. In termini di impiego concreto significa che il Watch 7 si ricarica da zero all’80% in circa 45 minuti (test reale: 81% in 46 minuti) e quindi – finalmente – può essere impiegato pienamente per il monitoraggio del sonno senza paura poi di dover uscire di casa con la batteria scarica. È un salto di qualità importante perché in tutte le funzioni che comportano un utilizzo intensivo dei sensori e del chip del Watch, l’ottimizzazione del consumo energetico è ormai essenziale. Nella nostra prova, Series 7 è stato scaricato tre volte completamente e altre tre fino al 20%, in questo secondo caso recuperando tra il 97 e il 100% in tre quarti d’ora di ricarica. La realtà insomma corrisponde alle dichiarazioni dell’azienda, vedremo sulla lunga distanza il comportamento e la resistenza della batteria alla ricarica rapida, anche con la crescente diffusione delle eSim, i Watch abilitati al 4G saranno presumibilmente sempre più usati come strumenti di comunicazione primaria. Ma per risparmiare un po’ esiste sempre ovviamente la versione solo GPS/Wifi.

Il commento

E parlando di resistenza, le altre caratteristiche di rilievo di questa nuova edizione del Watch sono, in ordine di importanza, la classificazione IP6X, che significa che il Watch 7 può essere indossato praticamente in qualsiasi situazione, IP6X è il più alto grado possibile di resistenza alla polvere. Rimane il rating WR50 che certifica il Series 7 resistente fino a 50 metri di profondità e insieme al nuovo cristallo del display, Apple dichiara il 50% più spesso nel suo punto più alto. Viste le già ottime performance di resistenza dei precedenti modelli, questi incrementi non possono che essere benvenuti su un dispositivo che diventa parte del corpo e che quindi deve poter andare dove andiamo, sempre, e resistere quanto meglio possibile in ogni situazione di stress.

Per un dispositivo con cui si entra sostanzialmente in simbiosi, è fondamentale che le app dedicate al fisico siano impeccabili e in questo senso il Watch è una piattaforma che al momento non ha eguali al mondo, anche perché accanto ai tracker di allenamento più classici per le attività fisiche arrivano anche specifiche funzioni dedicate alla respirazione e alla meditazione, quest’ultima un’attività contenuta nel servizio Apple Fitness+ e che fa del Watch il punto di collegamento tra le sessioni in video e l’utente.

Conclusioni

La parola chiave per capire l’Apple Watch Series 7 è usabilità. Il display più ampio e capace e la ricarica rapida, uniti agli aggiornamenti in questo senso offerti da WatchOS 8, definiscono compiutamente il prodotto. È un aggiornamento iterativo, non c’è salto generazionale nelle effettive capacità tecniche, tanto che il Soc e la performance sono le stesse della Series 6, ma il punto di questa edizione non è tanto quante più cose possa fare, ma come possa farle meglio delle Series precedenti. In questo senso Series 7, dato che mantiene i prezzi della 6, è un prodotto di livello indiscutibile, la semplice navigazione ad esempio con le mappe Gps, ora molto più visibili, ne fanno un dispositivo più capace. Esteticamente, le varianti del Watch Series 7 sono le già note alluminio, acciaio e titanio; le versioni in alluminio hanno colori nuovi tra cui il verde bosco del modello di test. Gli chassis passano dalle varianti 40/44 mm a 41/45, ma i cinturini delle precedenti edizioni rimangono compatibili. Ce ne sono di nuovi anche per i modelli Hermès, dai prezzi come sempre più che premium. Il Series 7 parte da 439 euro (41 mm alluminio) per poi crescere in relazione al materiale e alla grandezza della cassa. Restano in listino l’SE (sostanzialmente un Series 5 “ricarrozzato”) da 309 euro e il Series 3 da 229, una presenza in listino spiegabile solo con la necessità di avere un entry level poco sopra i duecento euro, ma per 80 euro di differenza l’SE è un modello decisamente più performante non ha l’Ecg e il rilevamento ossigeno ma ha il sensore di caduta e, semplicemente, offre un’esperienza migliore.

In ogni caso se non avete un Apple Watch o siete utenti Series 5, SE o precedenti, secondo noi la Series 7 è un acquisto da considerare, alla luce del fatto che il prodotto è ormai collaudato ed esente da problemi, il salto prestazionale c’è e il prodotto è un’evoluzione in ogni ambito. In realtà, il salto varrebbe anche dalla Series 6 fosse solo per il nuovo display che in effetti migliora di molto l’esperienza, anche se a livello prestazionale 6 e 7 sono sovrapponibili, l’usabilità migliora con le app pensate per il nuovo schermo. Per chi non ha un Watch e non ha necessità delle funzioni più avanzate come l’elettrocardiogramma o il pulsiossimetro, il modello SE è il punto di incontro tra prestazioni e prezzo. E al momento, anche se non c’è stata in questa generazione un salto in avanti in termini di pura potenza o sensori, Apple Watch Series 7 si conferma al vertice dei wearable sul mercato.