Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm: Smartwatch Carbon Neutral con Cassa in Alluminio e Cinturino Sport Loop Rosa Fard – Fitness Tracker e App ECG con Display Retina Always-On

Price: 909,00 €

(as of Oct 24, 2024 18:40:27 UTC – Details)







PERCHÉ APPLE WATCH SERIES 10 – Display fino al 30% più ampio.* Design più sottile, leggero e comodo.* Funzioni evolute per la salute e il fitness che forniscono informazioni preziose.* Funzioni per la sicurezza che chiamano i soccorsi quando serve.* Ricarica più rapida: 30 minuti per portare la batteria all’80%.*

INFORMAZIONI UTILI SULLA SALUTE – Ricevi notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.* Usa l’app Parametri Vitali per conoscere dati sanitari registrati durante il sonno, come il battito cardiaco e la frequenza respiratoria.* Usa l’app Parametri Vitali per monitorare le fasi del sonno e conoscere dati sanitari registrati mentre dormi, come il battito cardiaco e la frequenza respiratoria.*

IL TUO COMPAGNO DI FITNESS IDEALE – Misura quanto ti muovi con gli anelli Attività, che puoi personalizzare in base al tuo stile di vita. Usa l’app Allenamento per tenere d’occhio parametri evoluti per un’ampia gamma di attività. Monitora l’intensità degli esercizi con il carico di allenamento. Usa i nuovi sensori di profondità e di temperatura dell’acqua pensati per le tue avventure acquatiche. E con il tuo Apple Watch hai 3 mesi gratis di Apple Fitness+.*

CONNETTIVITÀ CELLULARE – Con un piano cellulare puoi inviare messaggi di testo, chiamare e ascoltare musica in streaming anche se non hai l’iPhone nei paraggi.*

FUNZIONI INNOVATIVE PER LA SICUREZZA – “Rilevamento incidenti” e “Rilevamento cadute” sono in grado di chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto o se fai una brutta caduta. Con SOS emergenze ti basta premere un pulsante per far partire una chiamata di emergenza.* E “Tutto bene” avvisa in automatico chi vuoi tu non appena arrivi a destinazione.

RESISTENZA ECCEZIONALE – Non teme gli urti e ha una resistenza alla polvere di grado IP6X. Resiste all’acqua fino a 50 m.*

CARBON NEUTRAL – Apple Watch Series 10 è carbon neutral quando lo abbini a determinati cinturini. Scopri di più sull’impegno di Apple per l’ambiente su apple.com/it/2030.

SEMPLICEMENTE COMPATIBILE – Tutto funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple.* Usa l’Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac. Ritrova il tuo iPhone: se è di uno dei modelli supportati, la funzione “Posizione precisa” ti dice a che distanza si trova e in che direzione cercarlo.* E grazie ad Apple Pay, paghi i tuoi acquisti direttamente dall’orologio.

FACILE DA PERSONALIZZARE – Cinturini in tanti stili, materiali e colori tra cui scegliere, e quadranti completamente personalizzabili: puoi cambiare l’aspetto del tuo orologio a seconda del momento o dell’umore.

* NOTE LEGALI – Questo è un riepilogo delle caratteristiche principali del prodotto.