Apple Watch SE (2ª gen.) GPS 40 mm – Smartwatch in Alluminio Mezzanotte con Cinturino Sport M/L, Fitness Tracker e Monitoraggio Sonno

PERCHÉ APPLE WATCH SE – Ti dà tutto l’essenziale per tenere alta la motivazione e rimanere in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. E con watchOS 11 è più intelligente, personalizzabile e connesso. Con funzioni come Rilevamento cadute e parametri evoluti per gli allenamenti, Apple Watch SE ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

SEMPRE IN CONTATTO – Manda messaggi, rispondi a una telefonata, ascolta musica e podcast, usa Siri. E chiama aiuto con SOS emergenze.* Insieme al tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi, Apple Watch SE (GPS) ti tiene in contatto col mondo.

FUNZIONI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA — Scopri dati utili sulla tua salute, e ricevi una notifica se il battito cardiaco è irregolare* o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Chiama aiuto quando serve con “Rilevamento cadute”, “Rilevamento incidenti” e SOS emergenze.* Usa “Tutto bene” per avvisare in automatico una persona cara quando arrivi a destinazione.

SEMPLICEMENTE COMPATIBILE – Tutto funziona in perfetta sintonia con i tuoi dispositivi e servizi Apple.* Usa l’Apple Watch per sbloccare automaticamente il tuo Mac. Trova in un attimo i tuoi dispositivi. E grazie ad Apple Pay, paghi i tuoi acquisti direttamente dall’orologio.

SWIMPROOF E STILOSO – Resistenza all’acqua fino a 50 metri.* Cassa in tre colori. E retro della cassa in tinta, creato con un processo che ne riduce l’impatto ambientale.

FACILE DA PERSONALIZZARE – Cinturini in tanti stili, materiali e colori tra cui scegliere, e quadranti completamente personalizzabili: puoi cambiare l’aspetto del tuo orologio a seconda del momento o dell’umore.

UN GRANDIOSO COMPAGNO DI FITNESS – L’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. E con il tuo Apple Watch hai 3 mesi gratis di Apple Fitness+.*

CARBON NEUTRAL — Apple Watch SE (seconda generazione) è carbon neutral quando lo abbini a determinati cinturini. Scopri di più sull’impegno di Apple per l’ambiente su apple.com/it/2030.

