Apple Vision Pro si espande in due nuovi mercati

Apple Vision Pro, il dispositivo innovativo di Apple presentato a giugno, si espande in due nuovi mercati: Corea del Sud e Emirati Arabi Uniti. La disponibilità del dispositivo è garantita attraverso il sito ufficiale di Apple e i relativi Apple Store. Con queste aggiunte, Apple Vision Pro è ora acquistabile in dodici mercati globali, mettendo in evidenza l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e l’espansione in segmenti di mercato ad alta tecnologia.

In Corea del Sud, il prezzo parte da KRW 4,990,000 (circa €3,395), mentre negli Emirati Arabi Uniti è offerto a AED 13,999 (circa €3,620). Questi prezzi collocano il prodotto nella fascia del super premium, allineandosi con la strategia di Apple di posizionarsi nel segmento di alta gamma e attirare consumatori disposti a investire in una tecnologia avanzata. Apple Vision Pro rappresenta una proposta unica nel settore della realtà aumentata e virtuale, superando i dispositivi esistenti.

Per chi desidera provare direttamente Apple Vision Pro, Apple offre la possibilità di prenotare dimostrazioni gratuite nei suoi punti vendita. Le sessioni, della durata di 30 minuti, consentono agli utenti di esplorare l’interfaccia e le funzionalità innovative del dispositivo. Le dimostrazioni sono disponibili in tutti i mercati in cui il Vision Pro è in vendita, inclusi i nuovi lanci. Gli interessati possono prenotare facilmente tramite il sito di Apple, sebbene si consiglia di farlo con anticipo a causa dell’alta richiesta.

Oltre alla Corea del Sud e agli Emirati Arabi Uniti, Apple Vision Pro è già attivo in Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Giappone, Hong Kong, Singapore, Francia, Germania, Australia e Canada. Tuttavia, l’Italia rimane esclusa da questa lista. L’azienda ha selezionato questi mercati per il loro potere d’acquisto e la predisposizione all’adozione di nuove tecnologie.

Le reazioni del pubblico al dispositivo sono varie. Molti utenti lodano il design ergonomico e la qualità delle immagini, mentre alcuni sollevano preoccupazioni riguardo alla curva di apprendimento. Critiche si concentrano sull’incomprensione iniziale delle funzioni avanzate, suggerendo un aumento di risorse didattiche da parte di Apple. Complessivamente, Apple Vision Pro emerge come un importante catalizzatore per esperienze digitali immersive, arricchendo l’intrattenimento e l’apprendimento.