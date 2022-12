Apple, un nuovo MacBook Air da 15 pollici nel 2023

Il MacBook Air con chip M2 ha esordito da poco nei negozi, ma sembra che Apple stia già pensando a una nuova versione del suo laptop più economico e popolare. L’analista Ross Young ha lanciato su Twitter il rumor, che sembra provenire da fonti attendibili, secondo cui Apple avrebbe commissionato la produzione di schermi da 15.5 pollici per un MacBook Air che avrà, appunto, queste dimensioni contro le 13.6 del modello attuale. La data di lancio di questo nuovo prodotto, secondo i rumor provenienti dalle catene di produzione, non dovrebbe avvenire prima della prossima primavera. Non è la prima volta che Apple realizza gli Air in due dimensioni: già al debutto del computer ultraleggero erano disponibili i tagli da 11 e 13 pollici, ma alla fine quest’ultima versione è rimasta l’unica per anni sino al redesign di quest’anno, che ha aggiunto un po’ di spazio in più al display. Al momento l’unico laptop Apple con schermo maxi, 16 pollici, è il MacBook Pro che parte da 2.849 euro, un prezzo per molti proibitivo e che con l’Air da 15 pollici sarebbe destinato a essere tagliato di almeno mille euro.