Apple TV+ disponibile su Android: scarica l’app dal Google Play Store.

A partire da oggi, l’app Apple TV è disponibile per smartphone e tablet Android, e non solo per i TV con Android TV o Google TV. Gli utenti possono utilizzare l’app per accedere al servizio di streaming Apple TV+ e all’MLS Season Pass sui dispositivi Android con Android 10 o versioni successive. L’applicazione è scaricabile dal Google Play Store. È possibile utilizzare un account Apple TV+ esistente oppure crearne uno direttamente all’interno dell’app.

Il servizio di streaming Apple TV+ è offerto al prezzo di 9,99 euro al mese. Inoltre, l’MLS Season Pass è un servizio aggiuntivo che può essere acquistato per 12,99 euro al mese o 79 euro per la stagione intera. Gli abbonamenti permettono di condividere l’accesso con altre cinque persone, consentendo a un totale di sei utenti di utilizzare lo stesso account senza costi aggiuntivi.

Questo ampliamento dell’accessibilità dell’app mira a raggiungere un pubblico più vasto, permettendo agli utenti di godere dei contenuti Apple anche sui propri dispositivi mobili.