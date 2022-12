Apple TV+, come vedere gratis le prime stagioni delle serie più famose

In occasione delle Feste natalizie Apple TV+ è oggetto di una speciale promozione che permetterà a tutti di vedere gratis le prime stagioni degli show più famosi del servizio in streaming della Mela: fino al 3 gennaio, infatti, sarà possibile scaricare la app, iscriversi e guardare senza costi aggiuntivi le stagioni 1 di Bad Sisters, Ted Lasso, Prehistoric Planet, Trying e The Morning Show. La app Apple TV+ è disponibile ovviamente su tutti i dispositivi Apple, ma anche su Amazon Fire Stick, lettori Roku, PlayStation, Xbox, e modelli di smart TV. Tutto quello che serve è un account Apple per accedere, è sufficiente ignorare la richiesta di iscrizione e procedere con la visione delle sere sopra menzionate, entro il 3 gennaio 2023. Normalmente, Apple TV+ costa 6,99 euro al mese per l’accesso completo a tutti i contenuti.