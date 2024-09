Apple sviluppa una nuova funzione di trasferimento file più rapida di AirDrop

Con l’introduzione di iOS 18, Apple continua a sviluppare funzionalità innovative, tra cui una nuova modalità di condivisione files che può superare la popolare funzione AirDrop. La versione beta di iOS 18.1 e macOS svela l’applicazione iPhone Mirroring, presentata durante la WWDC24, che consentirà di emulare iPhone sul Mac e di utilizzare il drag and drop per trasferire file. Questa funzione semplificherà il trasferimento di file tra iPhone e Mac, rendendo superflui AirDrop, cavi o soluzioni cloud.

I creatori di contenuti, come videomaker che utilizzano l’iPhone per le riprese, troveranno particolarmente vantaggioso il trasferimento rapida di file di grandi dimensioni. In questo modo, si riduce il tempo e i costi legati a supporti esterni o ai servizi cloud. Tuttavia, il lancio ufficiale della funzione in Italia e nell’Unione Europea è attualmente ostacolato da alcune normative, come il Digital Markets Act (DMA).

Il DMA è una legislazione europea mirata a regolamentare il comportamento delle grandi aziende tecnologiche e prevenire abusi di posizione dominante. Apple ha manifestato preoccupazioni riguardo a questa normativa, in particolare per le implicazioni su iOS e iPadOS, adottando un approccio cauto nel lanciare nuove funzionalità in Europa. Sebbene macOS non sia sotto l’effetto diretto del DMA, Apple teme che l’emulazione dell’iPhone su Mac possa soggiacere alle stesse restrizioni. Nonostante ciò, le autorità di Bruxelles hanno confermato a Numerama che la funzionalità di iPhone Mirroring non violerebbe le normative europee.

Apple si trova quindi in una situazione di stallo con l’Unione Europea. Questo freno ha rallentato l’introduzione di tecnologie significative per gli utenti europei, inclusa la nuova funzione di iPhone Mirroring. Nonostante gli ostacoli normativi, sembra che il lancio di questa funzionalità sia solo una questione di tempo. Una volta superate queste barriere, gli utenti potranno beneficiare di un metodo semplice e immediato per il trasferimento di file, avvicinando ulteriormente l’integrazione tra i vari dispositivi Apple.