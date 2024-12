Apple sviluppa un rivoluzionario iPad pieghevole

Negli ultimi anni, si sono intensificati i rumor riguardanti un potenziale dispositivo pieghevole di Apple. Secondo Mark Gurman nella sua newsletter Power On, l’azienda sta lavorando a un dispositivo che si apre fino a quasi 20 pollici, simile a un “iPad gigante”. Questa soluzione intende combinare le funzionalità di un iPad con quelle di un Mac, creando un dispositivo versatile e attrattivo per diverse categorie di utenti. Apple ha storicamente affrontato progetti ambiziosi, ma questa nuova dimensione e l’approccio ibrido segnano un’evoluzione significativa nel suo hardware.

La stampa specializzata ha sottolineato l’intenzione di Apple di creare un dispositivo senza pieghe visibili, un obiettivo ancora non raggiunto da altri produttori di dispositivi pieghevoli. Il dispositivo non solo avrà un design innovativo, ma includerà anche caratteristiche all’avanguardia. Secondo le indiscrezioni, il display offrirà una superficie estesa a 20 pollici con alta nitidezza e colori vividi, favorendo il multitasking e offrendo un’esperienza visiva coinvolgente simile a quella di un monitor di alta qualità.

Inoltre, il dispositivo dovrebbe supportare una combinazione di iPadOS e funzionalità simili a quelle del Mac, consentendo l’utilizzo di applicazioni sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Questa sinergia promuoverebbe un ecosistema fluido, sfruttando app esclusive e strumenti produttivi. Gurman riporta che Apple sta investendo risorse significative nello sviluppo di un meccanismo di piegatura che riduca al minimo le pieghe visibili, fondamentale per un’estetica e una funzionalità superiori nel quotidiano.

Per quanto riguarda le tempistiche, si prevede che il nuovo dispositivo pieghevole di Apple non verrà rilasciato prima del 2028. Questa tempistica riflette l’approccio meticoloso dell’azienda verso l’innovazione, sottolineando l’importanza di perfezionare design e funzionalità. Apple desidera mantenere alta l’aspettativa, rivelando solo dettagli selettivi sul progetto durante il suo sviluppo. Recenti indiscrezioni indicano che il dispositivo potrebbe avere due varianti di dimensioni. Gli appassionati sono già entusiasti per un prodotto che promette di unire le migliori esperienze di iPad e Mac, rendendolo versatile e pronto per il mercato attuale.