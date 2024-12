Apple sviluppa un rivoluzionario iPad pieghevole: scopri quando sarà disponibile

Negli ultimi anni, ci sono stati numerosi rumors riguardo a un dispositivo pieghevole di Apple. Secondo Mark Gurman, nella sua newsletter Power On, Apple sta sviluppando un dispositivo pieghevole con uno schermo che raggiungerebbe quasi 20 pollici, che potrebbe essere visto come un “iPad gigante”. L’obiettivo è combinare le funzionalità dell’iPad con quelle di un computer Mac, creando un dispositivo versatile per vari utenti. La stampa ha anche evidenziato l’intento di Apple di realizzare un dispositivo con pieghe invisibili, un’innovazione non ancora ottenuta da altri produttori.

Il nuovo dispositivo dovrebbe presentare diverse caratteristiche avanzate. Si prevede che il display, centrale nel progetto, offra una superficie estesa a 20 pollici, con ottima nitidezza e colori vivaci, facendo del multitasking un’esperienza coinvolgente e simile a un monitor di alta qualità. Inoltre, il dispositivo potrebbe combinare iPadOS con funzioni simili a quelle dei Mac, permettendo l’uso di applicazioni per lavoro e intrattenimento, offrendo così un ecosistema integrato.

Apple sta investendo notevoli risorse nello sviluppo di un meccanismo di piegatura che minimizzi le pieghe visibili, un aspetto critico per garantire un design e una funzionalità superiori. Tuttavia, l’uscita di questo dispositivo pieghevole è programmata tra il 2028 e il 2030, riflettendo l’approccio meticoloso dell’azienda nell’innovazione tecnologica. Apple è nota per il suo desiderio di perfezionare il design e le funzionalità prima di un lancio, mantenendo alta l’aspettativa tra utenti e addetti ai lavori mentre rivela dettagli selettivi durante il processo di sviluppo.

Recenti indiscrezioni suggeriscono anche che potrebbero esserci due varianti di dimensioni. Anche se il lancio del dispositivo è previsto nel lungo termine, l’entusiasmo tra gli appassionati è già palpabile per tale innovazione, che potrebbe unire le migliori esperienze offerte da iPad e Mac. La possibilità di un sistema operativo specifico basato su iPadOS suggerisce ulteriormente l’immagine di un prodotto versatile e pronto a soddisfare le esigenze del mercato attuale.

In sintesi, il progetto di Apple per un iPad pieghevole rappresenta un passo evolutivo significativo nelle sue offerte hardware, promettendo un’innovazione che non solo combina ma migliora l’uso di dispositivi touch e computazionali.