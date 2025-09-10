22.3 C
Apple svela iPhone 17 e innovazioni tecnologiche in Italia

Apple svela iPhone 17 e innovazioni tecnologiche in Italia

Apple ha recentemente presentato i nuovi modelli di iPhone, Apple Watch e AirPods, suscitando sia interesse che preoccupazione tra analisti e investitori. Il nuovo iPhone Air, con uno spessore di soli 5,6 millimetri, è stato descritto come uno smartphone così leggero da sembrare invisibile. La scocca posteriore è stata modificata per includere una fascia superiore che ospita le telecamere e altri componenti, aumentando lo spazio per la batteria e migliorandone la durata.

In aggiunta al modello base iPhone 17, disponibile in cinque colori, Apple ha lanciato anche iPhone 17 Pro e Pro Max, entrambi con un nuovo design che introduce un’area denominata “plateau” per le telecamere, ora triplicate nei modelli Pro. Tutte le nuove telecamere hanno una risoluzione di 48 megapixel, con la promessa di qualità video professionale. I prezzi partono da 979 euro per iPhone 17, 1.239 euro per iPhone Air e 1.339 euro per iPhone 17 Pro.

Apple ha anche presentato la nuova generazione di Apple Watch, con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute, tra cui notifiche per l’ipertensione e miglioramenti nel controllo del sonno. Le nuove AirPods Pro 3 permettono di monitorare il battito cardiaco e offrono traduzioni simultanee grazie all’integrazione con Apple Intelligence.

Il nuovo sistema operativo, iOS 26, arriverà a breve e promette una migliore integrazione con l’intelligenza artificiale. Tuttavia, le azioni di Apple hanno registrato un calo durante la presentazione, suggerendo una certa indifferenza da parte degli investitori riguardo le novità. Infine, Apple sta affrontando sfide nel campo dell’intelligenza artificiale, dove sta perdendo terreno rispetto a competitor come OpenAI e Alphabet.

