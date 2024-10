Apple svela il nuovo iMac con chip M4 in sette vivaci colori

Apple ha lanciato il nuovo iMac, un all-in-one dotato del potente chip M4, Apple Intelligence integrata e un design ultrasottile disponibile in sette colori. Rispetto al modello precedente con chip M1, il nuovo iMac offre prestazioni superiori, con un incremento della velocità di elaborazione quotidiana fino a 1,7 volte e un miglioramento dell’efficienza nei flussi di lavoro impegnativi fino a 2,1 volte. Il prezzo parte da 1.529 euro, ed è già ordinabile online, con disponibilità nei negozi a partire dall’8 novembre.

La potenza del nuovo iMac è garantita dal chip M4, una CPU che migliora significativamente le prestazioni rispetto al predecessore M1, con una GPU per elaborazioni grafiche complesse. Gli utenti possono aspettarsi un’accelerazione nelle attività quotidiane, dal multitasking alla navigazione web, ma anche nel lavoro creativo come l’editing video e foto. È inoltre una scelta ideale per i gamer, che beneficeranno di frame rate raddoppiati rispetto al modello con M1. Il modello base è dotato di 16GB di memoria unificata, espandibile a 32GB.

Il nuovo iMac integra l’Apple Intelligence, disponibile anche per gli utenti europei, inizialmente in inglese americano con il sistema operativo macOS Sequoia 15.1. Apple Intelligence include strumenti di scrittura avanzati e migliora Siri, che ora può alternare comandi vocali e testuali. A dicembre, verranno aggiunte nuove funzionalità come Image Playground e Genmoji, oltre all’integrazione con ChatGPT per accessi diretti a strumenti di AI avanzata, mantenendo la privacy grazie a tecnologie di offuscamento dell’IP.

Il design del nuovo iMac è disponibile in sette colori: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento, con accessori coordinati. Il display Retina da 24” ha risoluzione 4,5K e un’opzione di vetro nano-texture per ridurre i riflessi. È dotato di videocamera da 12 Megapixel con tecnologia Center Stage e un audio di qualità professionale grazie a tre microfoni e sei altoparlanti.

Il nuovo iMac offre connessioni moderne con quattro porte USB-C Thunderbolt 4, e supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il Touch ID integrato garantisce sicurezza. I preordini sono già aperti sul sito Apple con arrivo nei negozi previsto per l’8 novembre.