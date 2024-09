Apple sta lavorando a una nuova Magic Keyboard per iPad più economici

Stando a quanto riportato dal noto analista di Bloomberg, Mark Gurman, Apple sarebbe a lavoro per realizzare una nuova Magic Keyboard destinata agli iPad. È quanto emerge dalla classica newsletter, nota come “Power On”, sempre ricca di spunti interessanti e foriera di anticipazioni.

Gurman ha dichiarato che i fornitori della mela stanno sviluppando un modello del tutto inedito della tastiera, da destinare ai modelli più “economici” della line-up, ossia iPad ed iPad Air. Era maggio, quando Apple ha rilasciato una Magic Keyboard pensata esclusivamente per gli iPad Pro M4, assieme alla nuova Apple Pencil Pro e sarebbe dunque arrivato il momento di fare lo stesso per il resto della collezione.

La nuova tastiera potrebbe vedere la luce entro la prima metà del prossimo anno e non dovrebbe fare affidamento sull’alluminio per quanto riguarda la parte superiore, mentre non dovrebbe mancare una barra dedicata ai tasti funzione. Resta da capire invece se dal punto di vista estetico, il nuovo prodotto di casa Apple riprenderà le geometrie viste con la versione più costosa oppure differirà in qualche aspetto. L’augurio è che possa conservare un touchpad più ampio e funzionale rispetto alla proposta attuale.

Come sempre, si tratta solo di indiscrezioni e non ci sono ulteriori dettagli interessanti, anche perché bisognerà ancora attendere più di qualche mese prima di assistere ad un suo eventuale annuncio.

Se la casa di Cupertino decidesse di seguire la timeline legata all’annuncio degli iPad Pro M4, iPad Air M2 e dei rispettivi accessori, non la vedremo prima di maggio 2025. Nel frattempo, tutti gli appassionati del mondo Apple si concentreranno sul lancio dei nuovi iPhone. E voi cosa ne pensate? Ritenete utili le tastiere sugli iPad?