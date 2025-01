Apple sotto accusa per tossine nei cinturini dell’Apple Watch

Recentemente, è stata avviata una causa in California contro Apple riguardante la presenza di sostanze chimiche tossiche nei braccialetti dell’Apple Watch, focalizzandosi su tre modelli: il braccialetto Sport, l’Ocean band e il Nike Sport band. I ricorrenti sostengono che questi accessori contengono elevate concentrazioni di PFAS, comunemente noti come “forever chemicals”, composti sintetici estremamente resistenti che non si decompongono facilmente, accumulandosi negli organismi umani e nell’ambiente.

Le preoccupazioni legate ai PFAS sono aumentate a causa della loro associazione con problemi di salute significativi, compresi rischi maggiori di tumori, indebolimento del sistema immunitario, ritardi nello sviluppo dei bambini e disfunzioni ormonali. Non solo Apple, ma anche altri marchi di smartwatch come Google e Samsung sono stati accusati di utilizzare questi composti nei loro prodotti. Ciò evidenzia la necessità di maggiore responsabilità e trasparenza nell’industria tecnologica.

Le sfide legate ai PFAS non riguardano solamente la tecnologia; settori come quello alimentare e tessile affrontano anch’essi gravi problematiche con l’uso di queste sostanze. La crescente consapevolezza riguardo agli effetti nocivi dell’esposizione a lungo termine ha spinto governi e organizzazioni di ricerca a raccomandare un monitoraggio e una regolamentazione più severi. Il dibattito su come affrontare i “forever chemicals” è diventato essenziale nella discussione pubblica e nelle politiche governative, sottolineando l’urgenza di sviluppare alternative più sicure e sostenibili nei materiali per i beni di consumo.