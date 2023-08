Apple si prepara ad avviare la produzione di iPhone 15 in India con Foxconn

– Apple avvierà l’assemblaggio degli iPhone 15 anche in India attraverso il suo storico fornitore Foxconn. La decisione rientra nella strategia di diversificazione dei Paesi di produzione con l’obiettivo di ridurre la quota cinese. L’anticipazione arriva da Bloomberg che riporta come lo stabilimento Foxconn di Sriperumbudur si stia preparando a consegnare i nuovi telefoni poche settimane dopo l’inizio della spedizione dalle fabbriche con sede in Cina.

Secondo quanto riportato da Cnbc, Apple ha recentemente aumentato la produzione di iPhone in India, assemblando apparati per più di 7 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale.