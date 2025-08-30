Apple rivoluziona la tecnologia con iPhone 17 in arrivo

Il noto evento di Apple del 9 settembre si prepara a presentare un ampio rinnovamento nel suo catalogo prodotti, coprendo le esigenze di tutti gli appassionati di tecnologia. Tra i principali annunci ci sono la nuova serie di iPhone 17, gli Apple Watch, gli AirPods Pro 3 e la possibile Apple TV 4K.
I preordini per gli iPhone 17 inizieranno il 12 settembre, con disponibilità dal 19 settembre. La serie comprende tre modelli:
- iPhone 17 Air: Il più sottile, con uno spessore di 5,5 mm, un display da 6,6 pollici a 120Hz, un chip A19 Pro e una fotocamera singola. La batteria è da 2.800 mAh e il prezzo parte da 950 dollari.
- iPhone 17 Pro e Pro Max: Hanno un design più robusto con una camera principale da 48 MP, zoom fisico 5-8x e batteria da 5.000 mAh nel Pro Max. I prezzzi partono rispettivamente da 1.150 e 1.250 dollari.
- iPhone 17 standard: Mantiene un look simile al modello precedente, ma con un display da 6,3 pollici a 120Hz e una fotocamera frontale da 24 MP. Il prezzo inizia da 799 dollari.
Apple introdurrà anche accessori, come nuove custodie e un pacco batteria per l’iPhone 17 Air.
L’Apple Watch Series 11 introduce un nuovo chip S11 e connettività cellulare 5G. Anche l’Apple Watch SE viene aggiornato con nuove dimensioni di cassa. L’Apple Watch Ultra 3 offre un display avanzato e capacità di messaggistica satellitare.
Gli AirPods Pro 3 promettono miglioramenti significativi nell’audio wireless grazie a un design ergonomico e un chip H3 che ottimizza la cancellazione del rumore.
Infine, l’eventuale aggiornamento della Apple TV 4K è previsto con un chip A17 Pro, migliorando le prestazioni di streaming e gaming.
Il 9 settembre segnerà quindi un’importante occasione per scoprire le novità e pianificare acquisti in base alle esigenze individuali.
