Nel corso di un evento trasmesso online oggi Apple ha presentato nuovissimi dispositivi che entreranno in commercio nelle prossime settimane, a cominciare dal nuovo colore per iPhone 13 e iPhone 13 Pro, che arrivano anche in verde dal 18 marzo. L’azienda di Cupertino ha poi presentato il nuovo iPhone SE, la terza generazione di iPhone e prezzo ridotto, questa volta con chip A15 Bionic (lo stesso degli iPhone 13) nel design simile a iPhone 8 che conosciamo già. Il nuovo iPhone SE è in tre colori: galassia, mezzanotte e rosso. Il vetro posteriore e anteriore è il più resistente mai montato su un telefono della Mela, lo stesso degli ultimi telefoni Apple usciti, e viene introdotto il 5G. La fotocamera è stata migliorata, con un modulo unico che però supporta HDR e migliori performance al buio. Disponibile dal 18 marzo, sarà disponibile nei modelli da 64GB, 128GB e 256GB, a partire da 529 euro.

Apple ha poi mostrato il nuovo iPad Air di quinta generazione, che mantiene il design della precedente ma introduce il chip M1, come negli iPad Pro: un balzo nelle performance che dovrebbe raddoppiare le capacità rispetto alla serie precedente. Un altro update è la camera frontale, che diventa una 12MP ultra grandangolo che supporta Center Stage per seguire l’obiettivo durante le videochiamate. La porta USB-C è veloce il doppio, viene introdotta una versione con 5G e rimane compatibile con tutti gli accessori che già usiamo, come la Magic Keyboard con trackpad. Disponibile in cinque colori: viola, nero, galassia, rosa, blu. Disponibile allo stesso prezzo del precedente in configurazioni da 64GB e 256GB a partire da 699 euro, dal 18 marzo.

Sul fronte Mac, Apple ha presentato il chip M1 Ultra, quarta versione dell’Apple Silicon che nasce dalla fusione di due M1 Max, con una tecnologia che Apple ha chiamato Ultra Fusion e che permette di unire i due chip con una velocità di comunicazione pari a 2.5TB al secondo di velocità. M1 Ultra supporta fino a 20 core nella CPU e 64 core nella GPU, con neural engine da 32 core. La RAM può arrivare fino a 128GB. Il primo prodotto che integrerà M1 Ultra è Mac Studio, un desktop di piccole dimensioni ma più potente del Mac Pro (80 per cento più veloce, dice Apple), che può essere collegato a qualsiasi monitor o al nuovo Studio Display di Apple. Mac Studio ha quattro porte Thunderbolt, due USB, HDMI, Ethernet, e sulla parte frontale 2 porte USB-C e un lettore SD Card, si collega con un massimo di 5 monitor a risoluzione 6K. Verrà venduto anche in configurazione M1 Max. Studio Display è un monitor dal design molto simile all’iMac M1, è 5K ed è grande 27 pollici. È dotato di true tone, e c’è l’opzione nano texture per un effetto opaco. Nel Display c’è un chip A13, fotocamera da 12MP integrata che supporta Center Stage, tre microfoni e sistema audio Hi-Fi a 16 speaker con supporto a Dolby Atmos e audio 3D. Ha tre porte USB-C e una Thunderbolt sul retro con 96W di potenza che ricarica i MacBook. Il prezzo di Mac Studio parte da 2.349 euro con M1 Max e 4.649 euro con M1 Ultra, con spedizioni dal 18 marzo così come Studio Display, a 1.799 euro con vetro standard e 2.049 euro con nano texture.