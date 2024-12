Apple ritira l’iPhone SE e l’iPhone 14 dai negozi dell’Unione Europea

Rimozione degli iPhone SE e 14 dai negozi dell’UE

Gli appassionati di tecnologia che desiderano acquistare un iPhone SE o un iPhone 14 negli Apple Store dell’Unione Europea non possono più farlo. A causa della nuova normativa europea entrata in vigore il 28 dicembre, Apple ha ritirato tutti i dispositivi con porta Lightning dai suoi negozi. Le nuove regole stabiliscono l’USB Type-C come standard di ricarica per smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici.

Attualmente, modelli come iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone SE non sono disponibili per l’acquisto negli Apple Store online dei paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Svizzera. Questa legge riguarda soltanto i paesi dell’UE, permettendo ad Apple di continuare a vendere dispositivi con porta Lightning negli Stati Uniti e in altre nazioni non appartenenti all’Unione.

Il cambiamento normativo che ha portato alla rimozione dei dispositivi dai negozi europei è stato introdotto nel 2022, quando è stata approvata la direttiva che impone l’uso della porta USB-C come standard di ricarica. Questa modifica ha costretto Apple a ritirare i dispositivi dotati di porta Lightning per garantire la conformità alle leggi vigenti.

Apple prevede di lanciare una nuova versione dell’iPhone SE, attesa per marzo, che presenterà la porta di ricarica USB-C. Questo cambiamento rappresenta una risposta alle normative europee e alle richieste di maggiore compatibilità e standardizzazione. L’attuale iPhone SE, lanciato nel 2022, non ha subito aggiornamenti significativi e non ha adottato la nuova porta. Pertanto, i consumatori europei dovranno attendere la nuova versione per avere accesso a un dispositivo conforme.

Con l’introduzione della porta USB-C, Apple mira a conformarsi alla legge e migliorare l’esperienza utente attraverso una maggiore compatibilità tra dispositivi. La nuova generazione dell’iPhone SE promette di mantenere la sua posizione sul mercato come opzione più accessibile di Apple, creando opportunità di vendita nel segmento entry-level. Gli appassionati della linea SE possono guardare con interesse al futuro, mentre il panorama degli smartphone continua a evolversi con questi importanti cambiamenti tecnologici.