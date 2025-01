Apple risarcisce 95 milioni di dollari per l’uso delle registrazioni di Siri

Apple ha raggiunto un accordo da 95 milioni di dollari per risolvere una causa di class action relativa alla violazione della privacy degli utenti di Siri. Gli utenti hanno segnalato che Siri si attivava involontariamente durante le chiamate, esponendo frammenti di conversazioni private e contribuendo a pubblicità mirate basate su tali discussioni. La causa è stata presentata presso il tribunale federale di Oakland, California, e ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla privacy dei consumatori.

Pur non ammettendo responsabilità, Apple ha deciso di affrontare le lamentele riguardanti la gestione dei dati personali. La compensazione potrà arrivare fino a 20 dollari per ogni dispositivo coinvolto, inclusi iPhone e Apple Watch, e si applica a una vasta gamma di utenti dal 17 settembre 2014, data di introduzione della funzione “Hey, Siri”, fino al 31 dicembre 2024. Molti utenti hanno riferito di aver ricevuto annunci pubblicitari riguardanti prodotti discussi in conversazioni che ritenevano private, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni personali.

L’accordo ha messo in evidenza vulnerabilità degli assistenti vocali, che, nonostante siano progettati per attivarsi solo tramite parole chiave specifiche, possono compromettere la riservatezza degli utenti. Con milioni di dispositivi in uso, ciò potrebbe influenzare la fiducia dei consumatori nella tecnologia e nel modo in cui le aziende gestiscono i loro dati. Le lamentele degli utenti accentuano la necessità di maggiore attenzione alla privacy e alla protezione dei dati da parte delle aziende tecnologiche.

Questa situazione non è unica per Apple; anche altre aziende, come Google, stanno affrontando azioni legali simili riguardo ai loro assistenti vocali. Le recenti cause legali suggeriscono un trend crescente tra i consumatori che contestano attivamente le pratiche di raccolta di dati da parte delle aziende, indicando un cambiamento nel modo in cui i cittadini percepiscono la privacy nell’era digitale. L’iniziativa di Apple potrebbe quindi rappresentare un’importante riflessione sulla necessità di un equilibrio tra innovazione tecnologica e protezione della privacy degli utenti.