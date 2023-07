Apple riduce la produzione dell'iPhone a causa delle sfide globali

Apple avrebbe adottato una strategia cautelativa, riducendo la produzione dell’iPhone. Secondo una recente relazione di Bloomberg, l’azienda ha richiesto ai produttori di realizzare circa 85 milioni di unità del prossimo iPhone, con una diminuzione di 5 milioni rispetto agli ordini dei nuovi modelli piazzati nei due anni precedenti. Le ragioni dietro questa mossa strategica sono attribuite a due importanti sfide che hanno segnato il settore negli ultimi tempi: la carenza globale di chip e le chiusure delle fabbriche in Cina correlate alla pandemia di Covid-19. Questi fattori hanno costretto l’azienda di Cupertino a rivedere al ribasso i propri obiettivi di produzione. Nonostante ciò, Apple resta ottimista riguardo ai suoi guadagni futuri. Le edizioni Pro dell’iPhone prevedono un aumento di prezzo, e si prevede che questo aspetto giocherà un ruolo chiave nella spinta alla crescita dei ricavi. Recenti ricerche di mercato hanno messo in luce il continuo interesse dei consumatori per i modelli premium. Sebbene le vendite globali di smartphone abbiano registrato una diminuzione per otto trimestri consecutivi nel Q2, Apple ha fatto registrare un incremento del 17% della quota di mercato grazie alla sua linea di prodotti di fascia alta, nonostante le vendite totali siano diminuite del 2% rispetto all’anno precedente.