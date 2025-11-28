Apple riconquista il primato

Secondo una previsione di Counterpoint Research, Apple tornerà a essere il principale produttore di smartphone nel mondo. Le spedizioni di smartphone di Apple sono attese aumentare del 10% e raggiungere il 19,4% del mercato globale, superando Samsung. Ciò sarebbe dovuto alla crescente domanda per la serie iPhone 17 in regioni chiave. Le spedizioni di Samsung sono attese aumentare del 4,6%, ma la sua quota di mercato scenderà al 18,7%, facendolo scendere dal primo posto dopo oltre un decennio.

La forte domanda per la serie iPhone 17 è prevista essere il principale fattore che porterà Apple a superare Samsung per la prima volta dal 2011. Inoltre, il ciclo di sostituzione dei smartphone sta raggiungendo il suo punto di svolta, poiché i consumatori che hanno acquistato smartphone durante la pandemia di COVID-19 stanno entrando nella fase di aggiornamento. Oltre 358 milioni di iPhone usati sono stati venduti tra il 2023 e il secondo trimestre del 2025, e questi utenti sono probabili acquirenti di nuovi iPhone nei prossimi anni.

La base di domanda dei consumatori è prevista aiutare Apple a mantenere la sua posizione di leader tra i produttori di smartphone fino al 2029. Samsung è attesa vedere una forte crescita delle spedizioni nonostante essere superata da Apple, grazie alla sua strategia di spostamento verso la serie A e l’offerta di caratteristiche premium in mercati maturi. I produttori di smartphone cinesi sono attesi fare affidamento sui mercati esteri per alimentare la crescita e spostarsi verso segmenti più alti con caratteristiche premium per aumentare la redditività.