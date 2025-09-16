Apple punta sui chip a 2nm per iPhone e Mac in Taiwan

TSMC è pronta a iniziare la produzione di chip a 2 nanometri nel prossimo trimestre e Apple avrebbe già prenotato quasi la metà della capacita iniziale. Questa decisione evidenzia la strategia di Cupertino per ottenere un vantaggio competitivo con la nuova generazione di semiconduttori.

Non si parlerà solo dei chip A20 e A20 Pro per i nuovi iPhone, ma Apple prevede di sviluppare almeno quattro varie system-on-chip basate su questa tecnologia, ponendo particolare attenzione sul packaging che rappresenterà un’evoluzione rispetto alle soluzioni attuali. Secondo China Times, i prossimi A20 e A20 Pro utilizzeranno il nuovo packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), che consente di integrare più componenti in uno spazio ridotto, migliorando così l’efficienza. Questa innovazione aiuterà a ottenere migliori prestazioni, ridurre il calore generato e aumentare la durata della batteria, aspetti cruciali per l’industria degli smartphone.

L’implementazione del WMCM segna un progresso rispetto ai modelli A19. È previsto che anche la nuova generazione di chip venga realizzata in diverse versioni, con la variante “Pro” ottimizzata per garantire prestazioni superiori. Sul fronte dei prodotti, si parla di un MacBook Pro con la serie M6, che segnerà il passaggio dai display mini-LED a quelli AMOLED, migliorando qualità visiva ed efficienza energetica. Anche il successore di Apple Vision Pro è atteso, ma non prima del 2026, e adotterà un co-processore R2 con lo stesso processo produttivo.

Apple sta quindi puntando su una vasta gamma di applicazioni per i chip a 2 nanometri. Mentre Qualcomm e MediaTek si preparano a lanciare i loro SoC con questa tecnologia, Apple ha già assicurato una parte significativa della produzione iniziale, permettendole di utilizzarli in vari settori della sua gamma. TSMC prevede di raggiungere 100.000 wafer mensili a 2nm entro la fine del 2026, con costi elevati per il processo di produzione.