Apple prevede sei iPhone all’anno: strategia e novità

Apple potrebbe rivedere la propria strategia di lancio degli iPhone, introducendo fino a sei modelli nel 2027. L’analista Park Kang-ho di Daishin Securities afferma che l’azienda intende coprire tutte le fasce di prezzo, da modelli economici a dispositivi di alta gamma, includendo anche i futuri iPhone pieghevoli.

Attualmente, Apple propone quattro modelli principali, con l’aggiunta dell’iPhone 16e, una versione più accessibile. Park prevede che questa espansione continuerà, arrivando a sei modelli entro il 2027. Il lancio di un iPhone pieghevole e di nuove varianti “e” per i consumatori attenti al prezzo sono tra le innovazioni attese; il primo dispositivo pieghevole potrebbe esordire nel 2026.

Ci sono speculazioni che Apple potrebbe saltare il modello base dell’iPhone 18 per fare spazio al pieghevole, evitando così una gamma di prodotti troppo densa. Nel 2027 potrebbero arrivare non solo l’iPhone 18 e 18e, ma anche quattro modelli di punta, compreso il successore dell’iPhone pieghevole, come sostiene anche l’analista Ming-Chi Kuo.

L’ampliamento della gamma di prodotti è motivato dalla necessità di competere con l’offerta sempre più diversificata dei dispositivi Android e per aumentare le vendite annuali. Offrendo prodotti che vanno dal segmento entry-level al lusso, Apple mira ad ampliare la propria base utenti mantenendo la qualità e l’esclusività del marchio. Inoltre, l’azienda può sfruttare il suo vantaggio nell’ecosistema hardware-software e i nuovi chip per migliorare prestazioni e integrazione tra i dispositivi, anche se le previsioni devono essere interpretate con cautela.