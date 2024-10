Apple presenterà un nuovo iPhone SE all’inizio del 2025: senza tasto Home

Apple sta preparando il lancio di un nuovo iPhone SE all’inizio del 2025, come rivelato da Mark Gurman, un noto giornalista di Bloomberg. Questo nuovo dispositivo sarà posizionato a un prezzo più accessibile rispetto ai modelli di fascia alta dell’azienda. Insieme all’iPhone SE, Apple presenterà anche due nuovi modelli di iPad Air, i quali avranno una versione aggiornata della Magic Keyboard.

Il quarto modello di iPhone SE sarà basato sull’iPhone 14, il che implica che non avrà il tasto home e sarà dotato del sistema di riconoscimento facciale Face ID. Inoltre, il nuovo telefono sarà alimentato da uno dei chipset più recenti di Apple, suggerendo che potrà integrare funzionalità avanzate di Apple Intelligence.

Per il 2025, Apple ha in programma anche il lancio di dispositivi rinnovati come il Mac mini, il MacBook Pro e l’iMac, tutti dotati di chip M4. Queste nuove piattaforme includeranno aggiornamenti anche per il MacBook Air, il Mac Studio e il Mac Pro. Tuttavia, Gurman indica che potrebbe non esserci un nuovo modello di iPad Pro nel prossimo anno, poiché l’attuale versione è già considerata “una generazione avanti” rispetto ai competitor.

In sintesi, Apple sta pianificando un importante aggiornamento della sua linea di prodotti per il 2025, con focus su un iPhone SE più accessibile e una gamma di dispositivi Mac aggiornati. Il trend di Apple sembra indirizzato a mantenere una diversificazione dei prodotti, offrendo alternative più economiche senza compromettere la qualità e le innovazioni tecnologiche. Con l’integrazione di chip recenti e funzionalità avanzate come il Face ID, l’azienda intende attirare un pubblico più ampio e rimanere competitiva nel mercato in continua evoluzione dei dispositivi mobili e informatici.