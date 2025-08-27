Apple presenta iPhone 17 e innovazioni tecnologiche in USA

Apple ha confermato che il suo evento annuale si terrà il 9 settembre. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici, è previsto che all’incontro si parli della nuova gamma di iPhone 17, oltre a aggiornamenti su dispositivi indossabili e altri prodotti del brand. Il tema dell’evento, “Awe dropping”, suggerisce sorprese e innovazioni.

Tra i principali annunci attesi ci sono diverse varianti degli iPhone 17, inclusi i modelli standard, Pro e Pro Max, e una versione più sottile chiamata iPhone 17 Air. Quest’ultima, ispirata ai design dei prodotti Air di Apple, promette di essere leggera e sottile, probabilmente a scapito della durata della batteria e della qualità delle fotocamere. Le nuove fotocamere avranno una risoluzione di 48 megapixel e i modelli Pro saranno equipaggiati con il chip A19 Pro, oltre a un aumento della memoria e nuovi colori. Le funzionalità di Apple Intelligence saranno integrate nel software, con miglioramenti legati a iOS 26 e un’interfaccia progettata in Liquid Glass.

L’evento non si concentrerà solo sui nuovi iPhone, ma anche su nuovi Apple Watch, inclusi la Series 11 e la versione Ultra 3, che presenteranno hardware aggiornato e nuove funzionalità. Sono attesi anche i nuovi AirPods Pro 3 e dispositivi audio, oltre a novità relative al visore di realtà mista Vision Pro.

Questo evento sarà cruciale per Apple, specialmente per rafforzare la sua posizione nel campo dell’intelligenza artificiale, settore in cui si sta impegnando per recuperare il ritardo rispetto a competitor come Google e Samsung. Apple ha anche annunciato un investimento significativo negli Stati Uniti per affrontare sfide commerciali e geopolitiche, mirato a rilocalizzare produzione e creare nuovi posti di lavoro.