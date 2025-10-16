Apple presenta il chip M5: innovazione nell’AI in Italia

Apple ha presentato il nuovo chip M5, utilizzato nei MacBook Pro, iPad Pro e nella seconda generazione del visore Vision Pro. Questo processore, basato su tecnologia a 3 nanometri, offre maggiore potenza di calcolo e una sezione dedicata all’intelligenza artificiale, consentendo ai dispositivi di elaborare modelli e comandi AI direttamente in loco, senza l’ausilio del cloud.

Il chip M5 introduce un importante avanzamento, con una Neural Processing Unit che vanta una potenza quattro volte superiore rispetto al M4. Questo consente una gestione più rapida di attività come il riconoscimento vocale, la generazione di immagini e la scrittura automatica. Apple definisce questa innovazione come “Apple Intelligence”, un insieme di strumenti per facilitare l’interazione con i dispositivi.

Con questa novità, Apple enfatizza il concetto di “intelligenza artificiale personale”, gestendo il calcolo e i dati internamente, il che riduce i tempi di risposta e fornisce maggiore controllo sui dati dell’utente. Questa strategia differisce da quella di molti concorrenti, che spesso si affidano a infrastrutture cloud per le loro operazioni di AI.

Contestualmente, nel settore tecnologico, rivali come Microsoft e Google stanno integrando funzioni AI nei loro prodotti, promuovendo una maggiore accessibilità. Microsoft ha presentato il modello MAI-Image-1, mentre Google continua a lavorare su Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale generativa.

L’approccio di Apple, che gestisce hardware e software in modo autonomo, riflette una strategia a lungo termine di controllo sull’intera filiera tecnologica. Ci sono tuttavia questioni legali in corso riguardo all’uso di contenuti protetti da copyright nei sistemi AI, un tema che coinvolge anche altre aziende del settore.

Il chip M5 e i dispositivi a esso associati saranno disponibili nei prossimi mesi, promise di superiori prestazioni e una gestione più efficiente delle applicazioni AI. La scelta di portare l’intelligenza artificiale sui dispositivi potrebbe influenzare le tendenze del mercato, richiedendo agli altri produttori di adeguarsi a un nuovo standard di efficienza e sicurezza dei dati.