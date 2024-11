Apple potenzia la condivisione della posizione degli AirTag con iOS 18.2

Grazie agli AirTag, Apple ha semplificato la localizzazione degli oggetti smarriti. Con la beta pubblica di iOS 18.2, l’azienda introduce una nuova funzionalità che migliora ulteriormente la condivisione della posizione degli oggetti. In particolare, gli utenti Apple possono trovare nell’app Dov’è l’opzione “Condividi la posizione di un oggetto”, che consente di generare un link per condividere la posizione dell’oggetto tracciato tramite AirTag.

Apple ha implementato limitazioni per garantire il controllo sulla condivisione. Gli utenti possono interrompere la condivisione in qualsiasi momento, il link generato è accessibile solo a un numero ristretto di persone e ogni destinatario deve autenticarsi con il proprio account Apple. Inoltre, il collegamento scade automaticamente dopo sette giorni, riducendo il rischio di condivisioni non autorizzate.

In un’ulteriore evoluzione, Apple ha avviato collaborazioni con oltre 15 compagnie aeree, tra cui Air Canada, Lufthansa e British Airways, per aiutare i viaggiatori a localizzare i bagagli smarriti. Grazie a queste partnership, gli utenti possono monitorare il proprio bagaglio con maggiore comodità e sicurezza. Apple prevede che altre compagnie aeree si uniranno a questa rete di supporto nel prossimo futuro.

Attualmente, questa nuova funzionalità è disponibile solo per gli utenti che partecipano alla beta pubblica di iOS 18.2. Tuttavia, Apple ha confermato che sarà presto accessibile a tutti tramite un aggiornamento gratuito per i modelli di iPhone a partire dall’iPhone X.