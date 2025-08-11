Apple perde top developer di intelligenza artificiale in massa

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è diventata una priorità strategica per le aziende tecnologiche, con Apple che cerca di ritagliarsi un ruolo di spicco in questo settore. Tuttavia, sussistono preoccupazioni riguardo alla capacità dell’azienda di attrarre e mantenere talenti di alto livello.

Recenti rapporti hanno evidenziato un significativo esodo di sviluppatori dall’Apple Intelligence, in particolare dopo la partenza di Ruoming Pang, architetto leader dei modelli di intelligenza artificiale. Pang, che era arrivato in Apple da Google nel 2021, ha lasciato l’azienda per unirsi a Meta, portando con sé alcuni dei suoi ex colleghi, i quali hanno trovato occupazione presso i Superintelligence Labs di Meta. La situazione è ulteriormente complicata da notizie di ulteriori trasferimenti di esperti di intelligenza artificiale verso rivali come OpenAI.

Un’agenzia specializzata in reclutamento nel settore dell’IA ha sostenuto che l’uscita di Pang ha innescato una massiccia fuga di talenti, rivelando una crisi di fiducia all’interno dell’Apple Intelligence. Gli sviluppatori, sempre più contattati da concorrenti, stanno lasciando Apple in cerca di opportunità più promettenti. Questo scenario preoccupa l’azienda, che deve affrontare la sfida di sviluppare modelli AI avanzati, operazione complessa che richiede risorse umane di alto calibro.

Se Apple non riuscirà a risolvere rapidamente la perdita dei suoi esperti di punta, l’Apple Intelligence rischia di diventare un semplice marchio privo di sostanza tecnologica, danneggiando l’immagine dell’azienda come leader innovativo nel settore.