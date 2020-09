Apple ha annunciato Apple One, il modo più facile per ottenere tutti i servizi Apple in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e iCloud, in un unico semplice piano. Con un solo abbonamento, i clienti di mezzo mondo potranno godere dei loro servizi Apple preferiti sui loro dispositivi preferiti, inclusi iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac. “Apple One rende più facile che mai accedere ai servizi Apple in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud e altri” ha dichiarato Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services di Apple. “Con Apple One, puoi accedere al meglio dell’intrattenimento Apple su tutti i tuoi dispositivi preferiti con un unico semplice abbonamento“.

