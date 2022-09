Apple: nuovo evento a ottobre, Mac e iPad i protagonisti

Apple ha tenuto poche settimane fa un importante evento in cui ha presentato i nuovi iPhone e i nuovi Apple Watch, ma l’autunno di annunci non è ancora finito per la Mela. Secondo alcuni rumor, infatti, l’azienda di Cupertino sarebbe in procinto di annunciare un nuovo showcase online per ottobre che sarà incentrato su nuovi modelli di iPad, nuovi computer Mac, e i sistemi operativi iPadOS 16 e macOS Ventura. Per quanto riguarda i tablet, è lecito aspettarsi il lancio di due nuovi modelli. In primis un nuovo iPad base, quello di decima generazione, con un design più squadrato e l’addio alla porta Lightning in favore di una USB-C, come il resto della lineup. Sembra anche che, pur non cambiando il metodo di sblocco che sarà ancora una volta affidato al Touch ID con tasto frontale, il display arriverà a 10.9 pollici di grandezza e la risoluzione sarà Retina come quella di iPad Air. Il nuovo iPad dovrebbe avere al suo interno il chip A14 Bionic. Un altro iPad che sarà presente all’evento sarà il Pro, sempre in due taglie (11 e 12.9 pollici), ma questa volta con chip M2. All’evento di ottobre dovrebbe essere presentata anche una linea di computer con chip M2, finora presente solo nel MacBook Air e nel MacBook Pro da 13 pollici lanciati quest’anno. I nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici debutteranno con i chip M2 Pro e M2 Max, ma ci dovrebbe essere anche un nuovo Mac mini con la seconda generazione di chip realizzati internamente.